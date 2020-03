Violentos feminicidios ensombrecen el Día de la Mujer en Argentina

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cinco violentos feminicidios perpetrados en tres días de marzo del 2020 ensombrecen la celebración del Día de la Mujer en Argentina, un país conmovido por la violencia machista.

Las masivas movilizaciones de mujeres previstas para el próximo lunes 9 de marzo en Argentina estarán teñidas de luto por estos nuevos feminicidios y el grito de Ni una menos que se alza desde años contra la violencia machista y tendrá un nivel especial.



63 feminicidios en dos meses



El estupor crece ante cada nuevo detalle que se conoce de estos crímenes, que se suman a los 63 feminicidios que hubo en enero y febrero en Argentina, de acuerdo a las estadísticas del observatorio de las violencias de género Ahora Que Sí Nos Ven.



Una mujer fue asesinada cada 23 horas en los primeros dos meses del año, en un promedio que se agravó en el comienzo de marzo.



Casos Aberrantes



Brenda Micaela Gordillo, de 25 años, fue asfixiada con un trapo por su novio, un joven de 19 años, quien luego quemó su cuerpo en una parrilla y descuartizó sus restos para repartirlos por distintos lugares de la ciudad de Catamarca (norte).



La pequeña Guadalupe Ezeiza, de diez años, fue golpeada, quemada viva y asesinada por el primo de su madre, de 22 años.



Jordana Belén Rivero, de 28, cayó de un séptimo piso con un pantalón atado al cuello que la asfixiaba y su compañero, un hombre de 50 años, fue hallado encerrado en el departamento con marcas de rasguños y golpes.



Octavia Colque, de 39 años, fue hallada enterrada en el patio de la casa de su expareja en la localidad bonaerense de Las Toninas, mientras que Agustina Atencio, de 17, apareció ahogada en el río Colorado, en la provincia de Río Negro (sur), con lesiones que según los peritos se produjeron mientras estaba con vida.



Además, otras dos mujeres se encuentran desaparecidas y son buscadas intensamente por la policía en las ciudades de Mar del Plata y Paraná.



La violencia machista no cede



Los casos de violencia machista no ceden y la situación parece agravarse pese a las diversas campañas públicas oficiales y de organizaciones no gubernamentales.



Según el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, en 2019 se registraron 327 feminicidios, uno cada 27 horas.



"Decime feliz día el día que no tenga que avisar que llegué bien", rezan numerosos carteles rosas que aparecieron en la ciudad de Buenos Aires en referencia a la conmemoración del Día de la Mujer el próximo 8 de marzo.

El colectivo Ni Una Menos convocó a realizar asambleas feministas este domingo y a adherir el lunes a la cuarta huelga internacional feminista, para por la tarde marchar al Congreso para reclamar la aprobación de la ley del aborto legal, seguro y gratuito.