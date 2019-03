Federico Pérez: ‘Hay que duplicar el riego en Pichincha’

LEA TAMBIÉN

¿Qué lo motiva a Ud. a buscar ocupar la Prefectura de Pichincha, tras dos décadas?

Luego de haber sido Prefecto quedaron inconclusas las obras del Toachi Pilatón, proyectos de riego, la vía Calacalí-La Independencia, la Alóag-Santo Domingo. Es eso lo que me impulsa a decir: ¿Qué pasó?¿Por qué la provincia involucionó? Mi plan es que la provincia de Pichincha sea para después de los 10 años siguientes, a partir de mi Prefectura, la que produce por lo menos el 28 o 30 del PIB del país. Hacer de esta una provincia rica.



¿Cómo lograr esas metas, siendo el Concejo provincial un órgano colegiado?



Hay que recuperar competencias que son inherentes a una función que depende del contacto con la comunidad; el Concejo provincial la tiene.



¿Cómo hacer para no duplicar esfuerzos con el Municipio de Quito, especialmente?



No hay que duplicar esfuerzos. Hay que entrar en condiciones justas de acuerdos no solo con los ocho municipios de la provincia, con las 53 juntas parroquiales, con las 213 comunas, con los 153 recintos que tiene el noroccidente, con todos hay que comulgar un solo proceso y un solo proyecto.



¿Usted conoce el recinto La Sexta?



Por supuesto. Usted puede irse desde el cantón Puerto Quito, directamente por El Cabuyal para llegar hasta Simón Bolívar, allí está La Sexta.



¿Cómo hacer para mejorar las vías de acceso y ayudar a los productores de la zona rural como este sitio?



Pichincha tiene más de 6 400 kilómetros de vías, de las cuáles el ocho por ciento tiene pavimento; el 17% de vías es de segundo orden, entre lastre y empedrado, y tiene el 63% de las vías de tierra. Mi proyecto es traer las de tercer orden por lo menos a segundo orden. Y las que están empedradas y lastradas, traerlas a primer orden, que son 1 024 kilómetros.



¿La vialidad será, entonces, el principal eje de su gestión?



Siempre fue. Por eso existen la Calacalí-La Independencia, la Manuel Córdova Galarza. Porque sin vialidad no hay producción, no hay turismo.



¿Y en materia de proyectos de riesgo?



Pichincha tiene exactamente 300 proyectos de riego. De esos, hay que tomar los más importantes; dentro de esos está el de Tabacundo que da seis metros cúbicos por segundo para incorporar 14 mil hectáreas de producción.



La provincia tiene 644 mil hectáreas de tierras para sembrar listas, pero no tiene riego, solo tiene el 8%, por lo tanto hay que duplicar el riego para que por lo menos lleguemos a 100 mil hectáreas.

¿Qué piensa hacer para reactivar el turismo?



Hay que incorporar a todas las comunidades de la provincia en un proceso turístico. Por lo tanto, si usted viene a Quito yo no le voy a dejar ir sin que visite Machachi, la Ruta Escondida. En Cayambe vamos a hacer la gran ciclovía para que venga el turismo de aventura. Vamos a crear un gran observatorio astronómico amateur para que el turista vea las estrellas desde la Mitad del Mundo.