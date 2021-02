En farmacias se exigirá receta para comprar antiparasitario usado contra covid-19

Todas las farmacias deben solicitar la receta médica a los clientes que deseen adquirir la ivermectina. La medida obligatoria se tomó frente al "uso indiscriminado" de este medicamento como un tratamiento para prevenir covid-19.

Lo explicó Mauro Falconí, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), la tarde de este martes 9 de febrero del 2021 en entrevista a EL COMERCIO.



Él indicó que este fármaco está autorizado como antiparasitario y para combatir enfermedades de la piel como la rosácea. En su mayoría es utilizado por los veterinarios para eliminar las garrapatas o la sarna del ganado.



“Durante todo este tiempo se ha dado un uso indiscriminado de esta molécula que no está recomendada para el tratamiento, en ninguna fase, de la enfermedad covid-19. Como obligación de Arcsa, basándonos en estudios científicos internacionales y en las recomendaciones de la Sociedad Ecuatoriana de Farmacología y demás médicos, solicitamos que este tipo de productos se comercialicen solo con la receta. Sin ella no se la podrá distribuir”.



Para que esto se cumpla -anotó Falconí- la entidad realizará controles constantes para verificar la aplicación de esta medida. Si no se lo hace habrá sanciones, como clausuras de los locales en donde se expenden estas fórmulas y multas de hasta 10 salarios básicos unificados, según consta en la Ley Orgánica de Salud.



El director de Arcsa recordó que los medicamentos “no son caramelos” y que se debe evitar la automedicación. “Estas prácticas no son las mejores. Este tipo de fármacos son antiparasitarios, por lo que el registro sanitario se entregó en este sentido”.



Los controles se basan en la verificación de las recetas médicas en las farmacias y botiquines (son más pequeños). Luego se hace un cruce de los lotes y estos documentos. “Incluso en redes sociales se han comercializado estos medicamentos y nos han llegado denuncias por medio de Arcsa móvil”.



En el aplicativo se reciben entre 20 y 30 denuncias diarias; de ellas unas cuatro o cinco están relacionadas con el uso de ivermectina. El fin de semana se realizará un consolidado sobre cuántos operativos se han dado en el país. Solo en Pichincha se han efectuado entre 80 y 90 vigilancias.



Sobre el anuncio de la alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri, que entregará el producto como método preventivo para covid-19, Falconí señaló que “no puede hablar de las acciones de una política”.



La Sociedad de Infectología del Guayas mostró su preocupación ante la ingesta del fármaco. “No se recomienda la utilización de la ivermectina, presentación veterinaria, en pacientes. Es importante recalcar que dicha formulación ha sido estudiada para el uso veterinario y no humano”, según un comunicado difundido desde el pasado 3 de enero.

En el Consenso Multidisciplinario Informado en la Evidencia para el tratamiento de pacientes con covid-19, actualizado el 25 de noviembre del 2020, no se recomienda su ingesta para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 en ninguna de sus fases al no existir evidencia científica internacional.