Personajes de TV, farándula y fútbol en listas de candidatos para asambleístas

La fórmula se repite. Partidos políticos y movimientos nacionales incluyeron a ‘talentos de pantalla’, futbolistas, reinas de belleza, periodistas y artistas para completar sus listas de precandidatos para las elecciones generales del 2021, cuando Ecuador elegirá Presidente, Vicepresidente y legisladores de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, las listas reflejan una característica: hay menos ‘famosos’ entre las precandidaturas, respecto a comicios pasados como los efectuados en el 2019 o en el 2017. En la lista de Democracia Sí consta el nombre del animador y actor Richard Barker.



En el correísmo aparecen al menos cuatro figuras: la periodista Marcela Holguín, los exfutbolistas Patricio Urrutia y José Chalá, y la exreina de Belleza, María del Carmen Alman. Fueron postulados por Centro Democrático, que impulsa la candidatura de Andrés Arauz a Carondelet.



Chalá buscará la reelección por Imbabura; Holguín intentará repetir por la circunscripción uno de Pichincha; Urrutia, exjugador de Liga de Quito y exalcalde de Ventanas, en cambio, es tercero en la lista provincial de Los Ríos. Alman, exreina de belleza y exconcejal de Guayaquil, es tercera en la circunscripción tres de Guayas.



Jorge Vélez, director de la lista 1 en Guayas, afirmó que la organización escogió personajes conocidos, pero que ya tienen un “trabajo y activismo político”, por lo que pidió no estigmatizarlos.



“Es importante resaltar que Patricio Urrutia, Marcela Holguín, María del Carmen Alman, José Chala son activistas políticos, pero que han estado vinculados a profesiones mediáticas, de una u otra forma esas actividades están ligadas a su éxito como activistas políticos”. Por ejemplo, citó que Holguín lideró la lucha contra los despidos de comunicadores en los Medios Públicos.





Una periodista deportiva y modelo en el PSC

​

El Partido Social Cristiano declinó la postulación de Cristina Reyes a la Presidencia de la República para respaldar a Guillermo Lasso. En su lista de aspirantes a la Asamblea aparecen la cantante Hilda Murillo y la periodista deportiva Michelle Pozo.



Murillo, de 68 años, es tercera en la lista principal del tercer distrito de Guayas del PSC. Pozo está ubicada en el segundo casillero de alternos en el distrito norte de Pichincha.



La también modelo Michelle Pozo fue tendencia en las redes sociales por la publicación de fotos. Tras recibir críticas, publicó un video, en el que dice: “Qué cantidad de machismo; qué cantidad de gente que no tiene sueños, que no tiene metas, que no tiene ilusiones. Me trata así porque yo sí lo puedo cumplir. O sea, digo, qué está pasando. Ey, yo no tengo la culpa de que ustedes no tengan aspiraciones”, indicó. Este Diario intentó contactarse con la postulante, pero no atendió las llamadas.

“Entonces, les puedo decir a todos ustedes que la mitad de personas que me critican, me juzgan, me maltratan, me insultan, me dicen de todo, ni siquiera lograron la mitad de lo que yo he logrado. Así que ubíquense”, se escucha en el clip.

Ubíquense. La candidata a asambleísta del PSC en Pichincha #MichellePozo se defiende de las críticas que ha recibido. Y se hace tendencia en las redes. #PolíticaEnEcuador #TodoPorUnVoto pic.twitter.com/HtSb3nyX5o — LaHistoria (@lahistoriaec) September 8, 2020



Henry Cucalón, legislador socialcristiano, comentó que no debe existir discriminación porque “todo el mundo” tiene derecho a participar de acuerdo con la Constitución. “Los electores son los que escogen”.



El experto en materia electoral, Esteban Ron, explicó que el fenómeno de candidatizar a personas con notoriedad pública es un fenómeno conocido regionalmente y que tiene dos variables: populismos exacerbados y la falta de profesionalización de la política y procesos internos de formación en las organizaciones políticas.



“Existe otra justificación poco explorada, que se basa en la experiencia electoral; esto es que, las organizaciones políticas acuden a estos personajes por casos de éxito previos e históricos que han hecho llegar a los descritos a cargos de representación política. Esto se manifiesta en la irresponsabilidad del elector”.