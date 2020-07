Familias volvieron a los parques Metropolitano y La Carolina, en Quito, este sábado 11 de julio

LEA TAMBIÉN

Los parques Metropolitano Guangüiltagua y La Carolina vuelven a recibir a familias enteras, grupos de deportistas, ciclistas y parejas. Eso se registró la mañana de este sábado 11 del julio del 2020. A partir del 10 de junio, estos espacios fueron habilitados para actividades pasivas individuales y tránsito peatonal.

En el parque Metropolitano Guangüiltagua se observó afluencia de usuarios. A eso de las 10:30 habían algunas parejas de jóvenes y personas adultas e incluso de más de 65 años que aprovecharon para hacer caminatas en los senderos. Los padres con sus hijos pequeños también se reunieron para caminar, recorrer en bicicleta y jugar. La mayoría utilizaba mascarilla. Algunos deportistas que trotaban hacían pausas para bajarse o retirase el cubrebocas, con la intención de tomar aire y agua.



También hubo una cantidad considerable de personas con mascotas. Ese fue el caso de Emilio Martínez y Lorena Mongardini, que retomaron la visita al parque luego de adquirir un perro. Contaron que aprovechan los fines de semana para pasear con su cachorro recorriendo algunos sectores del parque y el área de juegos canino.

El parque Metropolitano este sábado 11 de julio del 2020. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO



Asimismo, hubo varias personas en bicicleta. No solo grupos de jóvenes o deportistas sino familias con niños pequeños. La mayoría con los implementos de seguridad y mascarilla. Stalin Muñoz fue uno de ellos que desde que se abrió el acceso al parque lo visita cada fin de semana con su hija y esposa. Cada semana realizan actividades diferentes, pero la mayoría de veces acostumbran hacer recorridos en bicicleta. Contaron que al llegar a casa tienen un protocolo, que es dejar los zapatos en el ingreso y desinfectarlos, luego el lavado de manos.



Por otro lado, en el parque de La Carolina no se observó mucha afluencia de personas. Solo algunas utilizaban la pista para trotar o caminar y en los alrededores había pocos grupos de familias que jugaban o conversaban. Buena parte utilizaba la mascarilla, pero algunos no de forma correcta, no cubrían su nariz.



Tampoco había alta afluencia de vendedores ambulantes o puestos de comida, solo algunos ofertaban helados, mangos o agua. Algunos sectores de este parque lucían descuidados y con el césped bastante crecido.



Según la disposición del COE nacional y cantonal, el aforo máximo permitido en los parques es del 30% de su capacidad total, también existen áreas restringidas como: áreas infantiles, de gimnasia, y canchas deportivas para fútbol, básquet y vóley.



Las actividades permitidas en estos espacios son caminar, trotar, correr y realizar actividades deportivas individuales, con distanciamiento físico obligatorio. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) también realiza controles en estos sitios. Se verifica que las personas cumplan con el uso correcto de mascarilla, distancia, entre otros.