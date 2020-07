Familias buscan espacios para enterrar a sus seres queridos en Santo Domingo de los Tsáchilas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El cementerio público de Santo Domingo de los Tsáchilas llegó a su límite, según sus autoridades.

Este miércoles, 22 de julio de 2020, el Municipio informó que las inhumaciones realizadas, en el marco de la emergencia sanitaria, coparon los espacios disponibles en el campo santo central.



Por eso el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) en su reunión de mañana jueves 23 de julio de 2020, analizará la aplicación del uso del 3% de espacios en los campo santos privados.



Así lo estipula el artículo 42 del Reglamento para establecimientos de servicios funerarios y manejo de cadáveres. El cementerio público tenía disponibles 193 espacios hasta abril pasado.



Pero esos cupos se llenaron y actualmente ya no hay lugares disponibles, según las autoridades. El consultor Wagner Vélez, que realizó un censo con tres cementerios privados para la emergencia, señaló que hay 5100 metros cuadrados libres que se pueden utilizar para nuevas inhumaciones.



Esos lugares están en los campos santos Jardines del Edén, La Luz y Juan Eulogio. Vélez agrega que en esos terrenos se pueden acoplar al menos 2 000 tumbas.



La falta de espacio en el cementerio también trajo al debate la cifra real de fallecidos en este cantón, pues hay varios datos que difieren entre sí.



Por ejemplo, el gobernador, Rodrigo García, habla de 361 muertos entre confirmados por covid-19 y sospechosos. Mientras que el COE provincial registró 302 hasta el martes 21 de julio de 2020. Los cuadros del Registro Civil, disponibles en su portal web, reportan 271 defunciones generales hasta el 20 de julio último.



El comandante de la Policía, Edison Padilla, Da cifras de defunciones diarias.



El departamento de Criminalista reporta cuatro levantamientos al día entre confirmados de coronavirus y sospechosos, asegura. El oficial ve con preocupación esta situación que tomó fuerza desde que el cantón pasó al semáforo amarillo, el 25 de mayo.



Desde entonces se observa un incremento en juegos de vóley y campeonatos de índor fútbol en varios sectores del cantón. “Vamos permanentemente a pedirle a la gente que se retire a sus casas. Ya no es suficiente la sanción por el no uso de mascarilla sino que hay que buscar otras alternativas que contrarresten los casos”.