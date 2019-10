Las familias de Ambato esperan a los tanqueros por agua potable

LEA TAMBIÉN

Cientos de familias de la ciudad andina de Ambato, en Tungurahua, esperan en los portones de sus viviendas a los tanqueros con agua. Mujeres, hombres y niños colocaron en las aceras baldes, ollas, jarras, botellas y cualquier recipiente en el que se pueda coger el líquido vital este jueves, 10 de octubre del 2019.

El agua potable disminuyó en los barrios y ciudadelas del centro, sur y oriente de la urbe desde la noche del miércoles 9 de octubre y madrugada de hoy. “Ya no hay agua para el baño ni para preparar los alimentos de mediodía. Los indígenas no pueden dejarnos sin el líquido vital”, aseguró la vecina de la ciudadela La Presidencial, Alba Mejía.



La asamblea cantonal, presidida por el alcalde Javier Altamirano, declaró la emergencia en la ciudad por la falta del agua, salubridad y seguridad la tarde del miércoles.



Las autoridades decidieron, que como plan de emergencia, los tanqueros de Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapa) y del Cuerpo de Bomberos doten del líquido vital a estos lugares. El Cabildo sectorizo a las zonas pero no indicó la hora en que pasarían los vehículos entregando el agua.



El racionamiento del líquido vital en algunos barrios y ciudadelas inició la tarde del lunes 7 de octubre. Ese día, un grupo de indígenas se apoderó de la planta de tratamiento de agua de Tilulúm, ubicada en la antigua vía Ambato-Guaranda.



Además, las autoridades de la Emapa informaron que la planta de tratamiento de Apatug y el canal de riego Ambato-Huachi-Pelileo fue tomada por el sector indígena. Hombres y mujeres de las comunidades indígenas y campesinos ingresaron a las instalaciones donde cerraron las válvulas de distribución y rompieron las tuberías que conducen el líquido vital a la plantas de tratamiento.



Entre las zonas afectadas están Huachi Grande, Totoras, Santa Rosa, Juan Benigno Vela, La Florida, Montalvo. Además, de los barrios de Catilinarias, Ciudadelas Nueva Ambato, Huachi Chico, American Park, Letamendi, La Presidencial, La Paradera, Simón Bolívar, La Alborada...

También la ciudad de Guaranda, en la provincia de Bolívar, se quedó sin abastecimiento de agua potable. Un informe difundido por la Empresa de Agua Potable de Guaranda, detalla que el servicio se restablecerá en las próximas horas. La rotura de un collarín de la tubería provocó la suspensión.