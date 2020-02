Familiares de Michelle Montenegro, desaparecida hace 20 meses, recordaron su cumpleaños 

LEA TAMBIÉN

La maestra Michelle Montenegro cumplió este miércoles 26 de febrero del 2020 28 años y sus allegados la recordaron colocando 14 banderas blancas con su foto en diferentes sectores de Quito. Ella desapareció el 5 de junio del 2018 tras salir de su vivienda ubicada en el sector de La Armenia 2, vía al valle de Los Chillos.

Las banderas flamearon en el intercambiador del Trébol, la avenida Naciones Unidas, la zona del peaje de la Autopista General Rumiñahui, el puente peatonal del barrio La Tola, la avenida Pedro Vicente Maldonado, entre otros.



Su padre, Luis Fernando Montenegro, asegura que la mejor forma de buscarla es mostrando su imagen ante la ciudadanía para que siempre la recuerde y sepa que todavía no ha sido localizada.



La última pista que se tuvo de ella es que, el día de su desaparición, cinco personas la vieron caminando cerca del puente antiguo de Guápulo. La docente vestía jeans oscuros, blusa verde oscura y zapatos del mismo color. Días después, a los parientes de la profesora les llegó información a través de una llamada telefónica.

Michelle Montenegro cumplió 28 años este miércoles 26 de febrero del 2020. Foto: Cortesía



En la comunicación, un taxista les dijo que Michelle le solicitó una carrera y la llevó al puente 3. Allí se encontró con dos hombres que estaban en un Vitara SZ dorado. Sin embargo, esa información no ha logrado ser comprobada hasta hoy.



La familia de la joven tiene previsto organizar una búsqueda por su cuenta en el río Machangará, junto al puente de Guápulo. Anteriormente, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Quito desplegaron operativos allí para localizarla sin obtener resultados. “Ellos hacen las pericias solo por encima, con los compañeros rescatistas queremos acceder a profundidad en la zona”.



De ser posible -señala el padre- van a gestionar con las autoridades municipales para cambiar el cauce del río. “Tal vez el cuerpo de mi hija cayó y se metió en una fosa y no puede salir porque hay abundante basura, no puede flotar. Una pericia se realizó de esa forma en Colombia y un señor fue localizado”.



El “banderazo” por los 28 años de Michelle también se realizó en la avenida Patria en donde decenas de personas mostraron su solidaridad con la familia de la víctima. Se repartieron 60 banderas para entregar a quienes se unieron a la causa y piden a la Policía que agilice la búsqueda de la joven.



A futuro, los familiares también prevén buscarla en la avenida Simón Bolívar. “Además de la pérdida que sufrimos nos ha tocado convertirnos en investigadores. Hacemos análisis para conocer qué ocurrió, por dónde puede estar”. Hace pocos días, pegaron afiches en las unidades de transporte de la cooperativa Termas Turis que brinda servicio en las parroquias de Guangopolo, La Merced y Alangasí.



“Tenemos la presunción de que se subió en uno de esos buses, por eso lo hicimos para ver si alguien la vio”, dice Montenegro. “Nos toca ser detectives porque nuestros investigadores no tienen empatía con los desaparecidos”.



La familia de Michelle ha recorrido el país. Incluso han viajado a la playa de Máncora, en Perú, porque temían que fue víctima de una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Lo mismo en Pasto, Colombia.