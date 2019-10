Familiares de extranjeros detenidos en el aeropuerto niegan que sean parte de un plan desestabilizador de Correa y Maduro

LEA TAMBIÉN

Los familiares de las 17 personas que fueron detenidas en las cercanías al aeropuerto Mariscal Sucre están en la Unidad de Flagrancias de Pichincha, en el centro de Quito. Este viernes 11 de octubre negaron que sean parte de un plan desestabilizador al cual hizo alusión en Gobierno Nacional.

Diomira Bruno, hermana del detenido Emilio Bruno, señaló que han permanecido incomunicados con sus familiares tras la detención. Ella señaló que todavía no se ha realizado la audiencia de flagrancias y que no conocen el delito por el cual se los acusa.



Contó que sí son venezolanos y que trabajan en vehículos en las cercanías del aeropuerto para brindar servicio de taxi mediante aplicaciones de celular. "No somos delincuentes", comentó.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó la víspera que la Policía detuvo a 17 personas en el aeropuerto. En la noche precisó que en el grupo hay venezolanos, cubanos y un ecuatoriano. Dijo que algunos no tenían documentación, pero se supo de su nacionalidad “por el acento”.



La Policía dijo que los vehículos que estaban en poder de los sospechosos eran alquilados y que adentro se encontraron cuchillos, un tolete y un bate. La Ministra también comentó que los conductores "tenían información sobre el traslado del Presidente y Vicepresidente".



Ángel Barráez, padre de otro de los detenidos que tiene un nombre similar, dijo que su hijo está en Ecuador un año y medio. Dijo que a falta de un trabajo formal como ingeniero eléctrico, se gana la vida con las plataformas de taxi.



Él niega que sean parte de una estrategia para desestabilizar al Gobierno y está a la espera de lo que ocurra en flagrancias. Al igual que Diomira dijo que no han podido comunicarse con sus familiares desde la detención y todavía no conocen el delito por el que se les acusa.