Familiares de personas asesinadas en Guayaquil realizaron un plantón para pedir justicia

Decenas de personas se concentraron este martes 2 de febrero del 2021, en los exteriores de la Fiscalía de Guayaquil. Los asistentes se presentaron como familiares de personas que han sido asesinadas o ha muerto de forma violenta en el Puerto Principal.

Desde las 10:00 realizaron un plantón para exigir a la Fiscalía que los casos no queden en la impunidad. Con pancartas y fotografías de las víctimas, las familias gritaban consignas para pedir justicia y celeridad en las investigaciones de los crímenes. “No más muertes. Queremos una ciudad segura”, gritaba un grupo de jóvenes. Otros en cambio no paraban de gritar la frase “Justicia, justicia por nuestros familiares”.



En el grupo estuvieron presentes amigos del presentador de televisión, Efraín Ruales, quien fue asesinado hace siete días, tras ser atacado con armas de fuego por desconocidos en el norte de la ciudad. Ellos se unieron a este plantón para pedir a las autoridades resultados en la indagación, pues hasta el momento no se conoce a los responsables del crimen.



Virginia Muñoz, madre de Lisbeth Baquerizo, también estuvo presente. Ella dijo que ha pasado más de un mes de la muerte de la joven de 30 años y la Fiscalía no le comunica ningún avance en la investigación. El principal sospechoso sería su esposo, quien actualmente está prófugo.



En medio de esos reclamos, la Fiscalía emitió un comunicado para informar una nueva diligencia en este caso. La entidad señaló que allanó, este fin de semana, las oficinas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Guayaquil y obtuvo el acta de defunción original y documentación de la joven.

#ATENCIÓN | #Guayas: como parte de la investigación por el presunto femicidio de Lisbeth B. M., #FiscalíaEc allanó, este fin de semana, oficinas de @Ecuadorencifras (INEC), en #Guayaquil. Se obtuvo el acta de defunción original y documentación del caso.#FiscalíaConLasVíctimas pic.twitter.com/WSDsUqjGnu — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 2, 2021



En el plantón también participó la familia de Oscar Aldas, quien fue asesinado hace cuatro meses. Su hermano sostenía una pancarta con su fotografía. Él contó que hasta el momento no hay avances en la investigación. El caso está en indagación previa y no hay detenidos.



Algo similar ocurre con la familia del fiscal Carlos Karolys, quien fue asesinado en junio pasado. Su hijo acudió al plantón y dijo que, pese a que existen videos, testimonios y pericias, aún no hay procesados.



“Pedimos a la Fiscalía que se haga justicia, que se lleve en efecto las diligencias, que no quede en la impunidad el caso de mi padre. Si el siendo un fiscal, una autoridad, y el ente que regula las investigaciones no puede hacer justicia, qué podemos hacer nosotros como ciudadanía”, señaló.