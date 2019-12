Familia de ecuatoriano muerto en tiroteo en EE.UU. espera repatriación de restos

LEA TAMBIÉN

La familia del ecuatoriano Douglas Miguel Rodríguez Barzola, una de las cuatro víctimas del tiroteo en un supermercado judío de Jersey City (Nueva Jersey, EE.UU.), se prepara para recibir sus restos y darles sepultura en su Guayaquil natal.

El pastor evangélico William Rodríguez, hermano menor del ecuatoriano fallecido, explicó que tras el sepelio este sábado 14 de diciembre del 2019 en Estados Unidos, esperan informes del Consulado para conocer la fecha exacta de la repatriación del cadáver.



Presume, no obstante, que el cuerpo podría llegar a la ciudad de Guayaquil, situada en el suroeste de Ecuador, entre el martes o miércoles próximos.



Entre tanto, se preparan para el velatorio, la realización de la ceremonia y el sepelio en el cementerio general de Guayaquil, explicó.



Douglas Rodríguez, un ingeniero comercial de 49 años y cuarto de cinco hermanos, había emigrado a Estados Unidos hacía tres años y medio junto con su esposa e hija, luego de perder su empleo en Ecuador como responsable financiero en una compañía de seguros que se declaró en bancarrota en 2014.



El pasado martes se hallaba en un establecimiento de comida cuando dos pistoleros abrieron fuego contra sus ocupantes.



Las autoridades estadounidenses han dicho que el caso se investiga como "potencial acto de terrorismo doméstico", alimentado por el antisemitismo y el odio a los agentes del orden.



En el suceso murieron tres civiles, un policía y los dos pistoleros, abatidos en un enfrentamiento con los agentes.



El pastor evangélico explicó que los planes de su hermano en Estados Unidos eran "darle mayor seguridad, estabilidad a la familia, sacarlos adelante, proyectar los estudios a Amy", su hija de once años.



Ahora, la familia ha publicado un mensaje en una página de GoFundMe donde se recauda dinero a fin de ayudar a la esposa y a la hija del ecuatoriano fallecido, quien sustentaba el hogar.



El pastor se refirió a su hermano como "un hombre inigualable, alegre, jovial, de buen carácter, colaborador, siempre dispuesto a ayudar", que ponderaba la unidad familiar y el respeto a sus padres, de los que le sobrevive únicamente su madre, de 74 años.



Basado en datos de prensa de Estados Unidos, el pastor evangélico relató que su hermano ayudó a otra persona para que se salvara del ataque en la tienda.



"Él estaba bien y tenía la oportunidad de salir, pero tengo entendido que él abrió la puerta o detuvo la puerta para que otra persona saliera y se interpuso frente a esta situación y ahí es que le disparan", relató.



Y aunque señaló que la familia está "conmocionada" por la muerte del ecuatoriano tienen "la certeza, la fe (de) que él está en un mejor lugar".



"La Biblia dice (que) no hay mejor amigo que aquel que da la vida por su hermano", indicó antes de mostrarse seguro de que su pariente "ya tiene una corona de oro en el cielo" y que ahora los ve "desde allá y está disfrutando de estar en la presencia del Señor".