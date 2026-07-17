Falleció el editor ecuatoriano Xavier Michelena

El autor y editor ecuatoriano Xavier Michelena Ayala falleció el 16 de julio de 2026. Así lo dieron a conocer allegados a él.

Contribuciones a la literatura ecuatoriana

Michelena fue un destacado editor de importantes libros que aportaron a la historia del Ecuador. Desde el sello Paradiso Editores, que fundó en el año 2000, publicó ensayos, investigaciones, crónicas y obras históricas que se fusionaron con el periodismo y el pensamiento ecuatoriano.

A lo largo de su trayectoria editó más de 200 libros, conviertiéndose en una figuta clave para la difusión de múltiples obras. Sus investigaciones llegaron a bibliotecas del país, periodistas, investigadores y lectores. Su misión era difundir la memoria cultural del Ecuador.

Obras destacadas

Entre las obras que destacan bajo su edición se encuentran:

La colección ‘Grandes Biografías del Bicentenario’

La década perdida

El gran ausente

200 años de cultura quiteña

Además, fue el editor del libro Sé que vienen a matarme, de Alicia Yánez Cossíos; y El gran hermano; historia de una simulación, de Juan Carlos Calderón y Christian Zurita.

Trayectoria profesional

Xavier Michelena nació en Quito en 1960. Se desempeñó como editor del Banco Central del Ecuador, donde impulsó publicaciones de investigaciones históricas, patrimoniales y culturales. También colaboró en varias ocasiones para la Cámara Ecuatoriana del Libro.

En redes sociales amigos e instituciones culturales del país lamentan su partida, destacando al mismo tiempo el legado que deja a través de sus obras.

“Su legado, vocación de servicio y calidad humana permanecerán en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de compartir con él”, expresó la Cámara Ecuatoriana del Libro.

Detalles sobre sus restos

Los restos de Michelena serán velados en Casa Girón Norte, en Quito, este viernes 17 de julio de 2026, desde las 13:00 horas. Su funeral está previsto para el 18 de julio a las 12:00 horas.

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