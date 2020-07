Falleció la viceprefecta de El Oro tras 11 días en una Unidad de Cuidados Intensivos en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

La viceprefecta de la provincia de El Oro, Karla Ximena Puertas Paladines, falleció cerca de la medianoche del 1 de julio del 2020. Tenía 41 años.

La machaleña y compañera de fórmula del prefecto Clemente Bravo se encontraba, desde el pasado 20 de junio en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Alcívar, de Guayaquil, luego de presentar problemas cardiacos.



La viceprefecta estudió en el colegio Ismael Pérez Pazmiño y se graduó de Ingeniera comercial en la Universidad Técnica de Machala. Fue hija de la activista social y política Teresita Paladines y su padre fue Vicente Puertas.

Tu sola presencia fue luz en nuestras vidas, tu recuerdo permanecerá en el tiempo. Gracias por dar tanto, en este corto tiempo, nuestra eterna Viceprefecta.



​Fue militante de Alianza PAIS y de ahí, bajo la coalición El Oro Primero, fue binomio de Bravo en las pasadas elecciones.



El prefecto mostró su solidaridad a través de sus redes sociales.

Se fue mi amiga, mi compañera de fórmula, me quedé solo y no tengo palabras para expresar mi tristeza y mi dolor. La vida y Dios pusieron a mi lado a un ser extraordinario para hacer una política diferente, de unidad, de amistad y respeto.



"Se fue mi amiga, mi compañera de fórmula, me quedé solo y no tengo palabras para expresar mi tristeza y mi dolor. La vida y Dios pusieron a mi lado a un ser extraordinario para hacer una política diferente, de unidad, de amistad y respeto", escribió.



También la recordó como una mujer de sonrisa contagiante y motivadora. "Ahora me quedan los recuerdos y decirle que pronto nos pegaremos otra campaña en el mas allá, paz en tu tumba amiga, mis lágrimas cubrirán mis mejillas, pero tu amistad vivirá por siempre amiga descansa en paz que es sólo un adelanto".



Ahora, el Consejo Provincial de la provincia deberá escoger a una nueva viceprefecta luego de que Bravo presente una terna.