Un niño fallecido y una mujer herida tras ser atropellados en la Panamericana sur; ambos pedían donaciones por Navidad

Cada conductor de un vehículo que, al acercarse al sector de El Chasqui, en el límite entre Pichincha y Cotopaxi, reduce su velocidad despierta una ilusión en las personas que aguardan al filo de la carretera.

Hombres y mujeres adultos, con niños en los brazos o tomados de las manos corren para alcanzar el auto con la esperanza de recibir algo en esta Navidad. En el trayecto, los menores incluso se persignan como señal de agradecimiento.



Este viernes 25 de diciembre del 2020, decenas de personas repetían esta práctica en el sector de El Chasqui. El frío que hace en la zona, la crisis sanitaria por el covid-19 e incluso la presencia del personal de la Dinapen - Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes- que patrulla este sector, no impidieron este movimiento.



Jessica Chinchuña, de 27 años, estaba sentada sobre la acera junto con sus hijas de 6 y 8 años. Mientras ella estaba pendiente de los carros que se aproximaban, en sentido Quito-Latacunga, las niñas jugaban con un coche para hacer compras y un muñeco, que les habían obsequiado en esta mañana.

Los adultos junto a niños se acercan a esa vía que conecta Quito con Latacunga. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO



Chinchuña comenta que de esta manera ella consigue fundas de caramelos, pan, peluches, juguetes, ropa, zapatos y otros alimentos. “En mi casa yo no tengo dinero para darles un regalo a mis hijas, yo agradezco a Dios que haya personas que nos ayuden”.



Evelyn Vinueza llegó esta mañana con su familia a El Chasqui para entregar unos juguetes. Las personas que aguardaban al extremo de la carretera corrieron hasta donde ella estacionó el auto y formaron una fila para alcanzar a recibir estas donaciones. Estaban pegadas una detrás de otra, no había distanciamiento social y en algunos casos, los menores de edad no usaban mascarilla.



Los “regalos” que consiguen son guardados en costales, que son cuidados celosamente. Chinchuña tenía el suyo cerca de sus niñas y cubierto con un chal.

Funcionarios del MIES y la Dinapen de Cotopaxi realizan controles para evitar accidentes y aglomeraciones entre las personas que esperan donaciones en la carretera. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO



Hipatia Gavilanez, jefe de la Dinapen de Cotopaxi, expresa que esta realidad se repite cada año, pese a que entre el 18 de diciembre y el 4 de enero se realizan campañas para que los conductores no entreguen donaciones de esta manera, porque se fomenta la mendicidad, se vulneran los derechos de los menores de edad e incluso se pone en riesgo la integridad de las personas.



En la mañana de este 25 de diciembre, por ejemplo, un niño y su madre fueron impactados por un vehículo, que era conducido por una pareja que estaba en estado de embriaguez. El menor de edad murió y la mujer fue trasladada al hospital, relata la uniformada.



Gavilanez señala que las personas que quieran aportar pueden dejar las ayudas en las carpas azules del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que se encuentra en la carretera que conecta Quito con Cotopaxi. Estas están en Romerillos, El Chasqui y El Boliche.



Chinchuña comenta que, en su comunidad, ubicada a 45 minutos de la carretera E35, no llega la ayuda que ofrece el Gobierno, por esto ella tiene en mente salir otra vez con sus hijas este fin de semana.



En el sitio, como lo hacía ella desde los seis años, permanecerán desde las 10:00 hasta las 15:00. Al llegar la casa, Chinchuña –dice que- preparará un agua de hierbas medicinales para evitar que ella y sus hijas se enfermen por estar expuestas a tanto frío y, ahora también, al coronavirus.