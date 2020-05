Un hombre falleció en la vía pública en el sur de Quito; autoridades sospechan un posible caso de covid-19

LEA TAMBIÉN

Los vecinos de la Ferroviaria Alta, en el sur de Quito, reportaron a las autoridades el hallazgo del cuerpo de un hombre de 65 años que falleció en plena vía pública. Agentes de Criminalística llevaron a cabo el levantamiento del cadáver activando el protocolo para casos de covid-19. El hecho ocurrió el pasado martes 5 de mayo de 2020.

Según reporta Teleamazonas, los agentes entregaron el cadáver a una funeraria, después de tomar una muestra de sangre para detectar si el hombre estaba contagiado de coronavirus.



"Todo el procedimiento duró aproximadamente tres horas", aseguró a esta estación televisiva Juan Zapata, director del ECU 911. También dijo que el Municipio capitalino asumió de los gastos exequiales del fallecido. Además, la casa del hombre, así como el sector donde fue hallado su cadáver, fueron desinfectados con el protocolo activado para covid-19.



Este es el tercer caso de fallecimiento en la vía pública en Quito



Este se suma a otros 11 casos de personas en Quito que han fallecido con sospecha de covid-19, sin haber estado internadas en un hospital, y por los cuales se aplicó el protocolo de bioseguridad para levantamiento de cadáveres. Es también el tercer caso en el que se registra una muerte en la vía pública en la capital.



El pasado domingo 3 de mayo, el cadáver de un hombre de 60 años fue hallado en una calle de Quito. El alcalde Jorge Yunda confirmó ese día el fallecimiento. “Un ciudadano de 60 años, que sabía que estaba contagiado (con coronavirus), salió en la mañana sin poder respirar, caminó unos metros, se desplomó y falleció”, aseguró e Burgomaestre.



También el pasado jueves 30 de abril, el Municipio dio a conocer detalles sobre una de esas muertes. Celia, de 37 años, falleció cerca de su domicilio cuando caminaba por la acera en la avenida Maldonado, sector de El Beaterio, en el sur de Quito.



Una prueba post mortem confirmó que la mujer tenía covid-19. Su hermana narró que Celia y la familia desconocían que portaba la enfermedad. “Pudo haber salido, haber comprado comida y se contagió. Como dicen que por este sector hay gente en cerco epidemiológico que lo estaba irrespetando, tal vez alguien ahí la contagió. Vean lo que pasó con mi hermana, aunque no salía se contagió”, fue el mensaje de la mujer.





Así es el protocolo covid-19 para cadáveres en Quito



El protocolo covid-19 de levantamiento de cadáveres se aplica para recuperar fallecidos por covid-19 o por sospecha de la enfermedad fuera de centros de salud, siempre que no estén relacionados con hechos de violencia (femicidio, asesinato, homicidio, accidente de tránsito, etc.). El procedimiento involucra al Municipio de Quito, a la Prefectura de Pichincha, a la Policía Nacional y a Medicina Legal.



1. Lo primero es llamar al 911. En el protocolo se establece que cuando se presenta un fallecimiento por coronavirus o sospecha de covid-19 lo primero que se debe hacer es comunicarse con el ECU 911 para reportar la muerte. Es necesario detallar si el deceso ocurrió en un hospital o en otro sitio.



2. Personal con trajes de bioseguridad. Según el protocolo, en el caso de un deceso en Quito, funcionarios de la Policía, del Ministerio de Salud Pública y de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs) deberán acudir al sitio donde se encuentra el cadáver. Todos ellos usarán trajes de bioseguridad, mascarillas y guantes.



3. Aseguramiento del espacio público. Una vez en el lugar se realizará un reconocimiento y se desinfectará el área donde se encuentran los restos. Un médico deberá llenar un formulario y enviará la foto del cadáver a un funcionario de la Emgirs. Así se inscribe la defunción. El protocolo dice que todo ese trámite se debe realizar en 20 minutos.



4. Aseguramiento del cadáver. El protocolo determina que es obligatorio embalar el cadáver. Para ese efecto, se lo colocará en una bolsa numerada que previamente estará desinfectada.



5. Identificación de la víctima. Si el fallecido porta cédula de identidad, se realizará una impresión del código de barras que se encuentra en ese documento. Si no tiene identificación, Medicina Legal tomará las huellas dactilares de los 10 dedos de las manos, para cotejarlas con la base de datos del Registro Civil.



6. Intervención de funeraria. El protocolo contempla la verificación de cobertura exequial, para conocer si la persona fallecida tuvo cobertura de seguro social o seguro privado. Si no cuenta con ningún tipo de cobertura, y si los familiares no poseen los recursos para cubrir los gastos, el cuerpo será llevado a una de las funerarias integradas al protocolo para realizar gratuitamente la inhumación o cremación, según la disponibilidad.



7. Sin velatorio. En el protocolo se recomienda no realizar una autopsia al fallecido. El cadáver tampoco puede ser embalsamado. Tampoco habrá velación; un fallecido recuperado con protocolo covid-19 será inhumando o cremado.



8. Información a familias. Personal de la Emgirs deberá informar a los familiares dónde se encuentran los restos cremados o sepultados.