Facebook contratará periodistas, ¿una buena noticia para los medios en crisis?

El plan de Facebook de contratar periodistas profesionales en lugar de depender únicamente de algoritmos para dar noticias es un paso positivo, pero es poco probable que revolucione a una industria mediática en crisis, según analistas.

El gigante de las redes sociales anunció el martes, 20 de agosto del 2019, que montará un equipo de periodistas para seleccionar las principales noticias del día "para garantizar que se destacan las historias correctas".



La decisión tiene lugar en medio de un panorama complicado para los medios de comunicación con pérdidas de empleos, cierres de periódicos y un futuro incierto para la generación de ganancias en la era de la información gratuita.



Los artículos de esta nueva sección de Facebook aparecerán en la llamada pestaña "Actualidad", distinta del hilo que muestra el contenido de los amigos y familiares de los usuarios.



Los periodistas de Facebook elegirán los artículos de sitios de noticias, pero no editarán titulares o escribirán contenido, lo cual según los expertos sigue el credo de la compañía con sede en California de no querer ser una organización de medios que toma decisiones editoriales.



"En teoría, lo veo como un paso realmente positivo. Es bastante prometedor", dijo Danna Young, profesora de comunicación de la Universidad de Delaware. Pero "no es revolucionario, porque no cambiará necesariamente la forma en que las personas compartirán historias en su hilo", dijo a la AFP .



"Ahí es donde radica el verdadero poder: las personas que conoces, en las que confías, aprueban tácitamente las noticias al compartirlas", afirmó.

'Experiencia personalizada'



La pestaña "Actualidad" será la primera funcionalidad de Facebook con moderadores humanos, tras cerrar su sección "Tendencias" el 2018 después de un escándalo sobre las denuncias de que se habían suprimido historias sobre temas conservadores.



Los artículos no considerados noticias destacadas se recopilarán utilizando algoritmos basados en el historial del usuario, como las páginas que siguen, las publicaciones a las que se suscriben y las noticias con las que ya han interactuado.



"Nuestro objetivo con la pestaña Actualidad es proporcionar una experiencia personalizada y altamente relevante para las personas", explicó a la AFP Campbell Brown, directora de asociaciones de noticias globales de Facebook.



Facebook lanza "Actualidad" en momentos en que busca impulsar el periodismo y las organizaciones de medios tradicionales lo acusan de beneficiarse financieramente de su trabajo. El rentable mercado publicitario, antes impreso y dominado por las empresas informativas, ahora está en internet y dominado por las plataformas digitales.



Facebook anunció en enero que invertirá USD 300 millones durante tres años para apoyar el periodismo, particularmente las organizaciones de noticias locales. También ha financiado proyectos de verificación de hechos en todo el mundo.



Según algunas versiones, Facebook pagará a algunos editores para que otorguen licencias de contenido de noticias para la sección "Actualidad", pero Mathew Ingram, quien escribe sobre medios digitales para Columbia Journalism Review, no espera que eso beneficie a los que más lo necesitan.



"Supongo que las compañías que van a elegir son las que ya lo están haciendo bien. Podría darles un poco de dinero extra, pero no veo que genere una gran cantidad de tráfico", dijo.

La muerte de la información local



En Estados Unidos, las redes sociales superan a los periódicos como la principal fuente de noticias, dejando al periodismo impreso en caída libre.



Según la Universidad de Carolina del Norte, unos 2 000 periódicos estadounidenses cerraron en los últimos 15 años, con lo cual millones de personas no cuentan más con reporteros que sigan a sus autoridades locales.



"La muerte de las noticias locales tiene efectos muy destructivos para la democracia. Es un problema complejo que Facebook por sí solo no puede solucionar", dijo Young.



La cantidad de periodistas que trabajan en los periódicos estadounidenses cayó un 47% entre 2008 y 2018, según una encuesta del Centro de Investigación Pew del año pasado, y la consultora Challenger Gray&Christmas dice que este será el peor año para los despidos desde 2009.



Para Stephen Groves, de 30 años y quien acaba de obtener una maestría en periodismo en la Universidad de Nueva York, es un momento complicado para buscar trabajo. Pero es escéptico sobre el plan de Facebook.



"No es una empresa de periodismo y, por lo tanto, antes de trabajar para Facebook me gustaría ver su compromiso con el periodismo ético y robusto", dijo a la AFP .



El sector del periodismo digital también está en problemas. Pero para Emily Tamkin, de 29 años y quien perdió su trabajo cuando Buzzfeed eliminó 200 empleos en enero, el plan de Facebook tampoco es una buena noticia.



"Personalmente, no estoy contenta por el hecho de que Facebook esté contratando periodistas. Si ese es el lado positivo, entonces tenemos un nubarrón muy grande", dijo a la AFP .