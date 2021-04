Exvicepresidente Sonnenholzner: 'en esta elección solo hay dos opciones y una ya la conocemos, representa la certeza de volver al autoritarismo'

El exvicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, reapareció con un mensaje electoral a tres días de la segunda vuelta de los comicios generales en Ecuador.

Desde sus redes sociales, Sonnenholzner pidió no anular el sufragio y “votar bien” en el balotaje de este domingo 11 de abril del 2021, en el que Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC) disputará la Presidencia de la República.



Sin nombrarlo, el exfuncionario criticó al candidato de Unes y dijo que no es momento para cálculos individuales. “Esta es una elección sencilla, solo hay dos opciones y una ya la conocemos. Representa la certeza de volver al autoritarismo, la corrupción, el despilfarro y la irresponsabilidad. La otra, nos brinda la probabilidad de seguir un camino diferente, no seguir la vía que ha destruido a otros países y ya le ha hecho suficientemente daño al nuestro”.



También hizo un llamado a dejar las banderas políticas y la división para dar paso a la unión por objetivos. “Podemos pensar distinto, pero debemos caminar juntos”.

No te quedes en blanco, no anules tu futuro. #VotaBien pic.twitter.com/m9m8imtPnv — Otto Sonnenholzner (@ottosonnenh) April 8, 2021



Sonnenholzner fue el tercer vicepresidente del Gobierno de Lenín Moreno. Estuvo en funciones entre el 11 de diciembre del 2018 y el 10 de julio del 2020. Cuando renunció, dijo que el Ecuador enfrentará una de las elecciones más relevantes de su historia y habló de construir un camino que lleve al país lejos de la inequidad, el desempleo y la corrupción.



“Haré este esfuerzo desde fuera de la Vicepresidencia: así no quedará duda alguna respecto al uso de recursos públicos para ello”, manifestó Sonnenholzner en su discurso de despedida. El exfuncionario fue reemplazado por María Alejandra Muñoz, quien es la cuarta vicepresidenta que ha pasado por el Gobierno de Moreno.