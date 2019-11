Los envíos ecuatorianos a la Unión Europea se desaceleran

LEA TAMBIÉN

El comercio bilateral entre la Unión Europea y Ecuador creció apenas el 1,26% entre enero y septiembre del 2019 frente a igual período del año previo, un crecimiento que ya no es tan exponencial comparado con el primer año de vigencia del acuerdo con el bloque.

Entre los productos, cuyas exportaciones crecieron, están café y flores. El mercado europeo demanda cada vez más categorías como aguacate, fruta congelada, papaya, piña, tamarindo e incluso orquídeas. Estos últimos insumos tienen aún un peso pequeño en todo el comercio, pero tienen perspectivas de crecer.



En una rueda de prensa efectuada hoy, 27 de noviembre del 2019, la embajadora de UE en Ecuador, Marianne Van Steen, explicó que entre las razones de ese resultado están factores ajenos al país como la guerra comercial de Estados Unidos y China, y políticas proteccionistas en el mundo.



La funcionaria reconoció que la situación económica del país no es la mejor ni la situación política es fácil en estos momentos, aunque matizó señalando que tampoco la coyuntura es “tan dramática”.



La jefa comercial de la UE en Ecuador, Inmaculada Montero, agregó que le preocupan los índices del riesgo país, que repuntaron luego de que la Asamblea decidiera archivar el proyecto de ley de Crecimiento Económico a mediados de noviembre de 2019



Montero advirtió que el indicador preocupa porque hace cinco meses estaba en 500 puntos y luego escaló por encima de los 1 000 puntos, casi 300%. “Eso no ayuda a que un inversor quiera venir a Ecuador”.



No obstante, aclaró que Ecuador no presenta un riesgo de default (impago de deudas) y que el país “no es Argentina".



Las perspectivas que tiene el bloque sobre la economía del país tampoco son muy alentadoras. “Se habla de un crecimiento cero, con eso me conformaría si el país no decrece", comentó Montero.



La Jefa Comercial destacó, además, que el país está en un proceso de reformas, y señaló la importancia de adoptar medidas fiscales adecuadas lo más pronto posible, pues tardan "de uno a dos años en funcionar".



UE pide acelerar reformas a la pesca para evitar tarjeta roja



Una misión de técnicos visitará el país en mayo próximo para evaluar los avances del país en los temas pesqueros, luego de que el bloque emitiera una tarjeta amarilla al Ecuador debido a la falta de control de la pesca ilegal.



La embajadora de UE en Ecuador señaló que es urgente que Ecuador apruebe la Ley de Pesca y actualice sus sistemas de control y trazabilidad (seguimiento del producto desde la etapa de producción hasta la percha) para evitar que el bloque emita una tarjeta roja.



Una parte fundamental en la Ley de Pesca son las sanciones para desmotivar la pesca ilegal. Montero comentó que la Ley que actualmente posee el país tiene más de 30 años y contiene sanciones irrisorias en sucres, que deben ser actualizadas. “Que a nadie le salga barato violar la Ley”.



La funcionaria consideró que esta medida debe ser vista como una oportunidad de mejora para el sector pesquero, que es el segundo de mayores envíos al bloque, después del banano.



La nueva Ley de pesca pasó el primer debate en la Asamblea Nacional y aún resta una segunda discusión, antes de su aprobación en este organismo.



"No pienso que vamos a llegar inmediatamente a la tarjeta roja", señaló Van Steen al señalar que otros países han realizado ajustes y han evitado este tipo de sanciones que implican que el bloque deje de comprar el producto.