Las exportaciones ecuatorianas a China no se han afectado ante el coronavirus

Las exportaciones ecuatorianas a China, el segundo mercado de sus productos no petroleros, no se han visto afectadas como consecuencia del coronavirus, que ha obligado a las autoridades del país asiático a confinar a varias poblaciones en sus ciudades.

Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportaciones (Fedexport), aseguró este miércoles 29 de enero del 2020 que no tienen "nada reportado" sobre afectaciones a las ventas ecuatorianas al gigante asiático.



Recordó que China es el segundo mayor destino de exportaciones ecuatorianas de productos no petroleros luego de la Unión Europea.



"No hemos reportado todavía ninguna baja. Lógicamente el consumo en China se está viendo afectado al momento, pero no es algo que se pueda reportar que se sienta en las exportaciones", comentó.



Y vaticinó que "seguramente si el coronavirus se extiende mucho más y las zonas de cuarentena se extienden más allá de la ciudad donde está ahora concentrado, seguramente habrá una afectación más grande" al consumo.



Camarón, banano y madera son los principales productos de exportación a China que, en menor medida también compra a Ecuador cacao y flores.



El presidente ejecutivo de Fedexport calculó que Ecuador vendió el año pasado a China productos por aproximadamente UDS 2 600 millones.



Varios países han comenzado ya a evacuar a sus nacionales desde Wuhan, foco de la actual epidemia del coronavirus, mientras diferentes aerolíneas anunciaban la suspensión de sus vuelos al gigante asiático.



Es el caso de British Airways y Lufthansa, al tiempo que American Airlines y United Airlines cancelan servicios por baja demanda de pasajeros y otras grandes compañías, como KLM y Air France, permiten anular sus vuelos sin coste alguno.



La actual epidemia del coronavirus se ha cobrado la vida de 132 personas en China, con cerca de 6 000 contagiados hasta ahora, y se han reportado casos ya en otras naciones, mientras varios países analizan casos sospechosos.



En Ecuador, el ciudadano chino de 49 años sospechoso de portar el coronavirus, está en estado crítico en una casa de salud del país andino, según el más reciente reporte del Ministerio de Salud Pública.



En un comunicado, la institución señaló el martes que el paciente continúa en una sala de aislamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sin precisar de qué hospital se trata.



Las autoridades esperan los resultados de los análisis de las muestras del ciudadano enviadas a Estados Unidos.



El ciudadano afectado procedía de Fujian-Fuqing (China), según el Ministerio de Salud Pública, que detalló que salió de Hong Kong con destino a Quito, a donde llegó en un vuelo procedente de Madrid.



A la capital ecuatoriana arribó en la tarde del 21 de enero "asintómatico" y pernoctó una noche antes de presentar síntomas como tos seca, fiebre, malestar general y dolor de cabeza.