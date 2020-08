Comisión recibió explicaciones de Christian Cruz sobre su carné de discapacidad

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

“Intenté usarlo en los primeros meses pero me producía fuertes dolores de cabeza, por eso no uso el audífono correspondiente”. Así el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Christian Cruz, respondió hoy, miércoles 19 de agosto del 2020, a las críticas sobre el carné que le otorga 81% de discapacidad.

Cruz aseguró que ese porcentaje fue producto de una sumatoria de sus problemas visual (41%) y auditiva (40%), provocados por un accidente deportivo.



Agregó que al respecto le compete responder al equipo técnico del Consejo para la Igualdad en las Discapacidades (Conadis), que le otorgó el documento el 28 de octubre de 2009.



Reconoció que también cuenta con una licencia de conducir tipo E -apropiada para el manejo de vehículos de carga pesada- y dijo que la obtuvo hace 26 años antes de contar con el carné y que le exigieron que use lentes.



Señaló que en febrero pasado tuvo una cirugía ocular y que está dispuesto a una reevaluación. Agregó que no pudo presentarse a este proceso en febrero de 2010 “porque estaba fuera de la ciudad”.



El funcionario compareció esta mañana a la Comisión de Derecho a la Salud, que investiga denuncias de irregularidades en la entrega de estos carnés.



Allí enfrentó varias críticas de legisladores como Sebastián Palacios (Suma), Carlos Vera (AP), Rosa Verdesoto (ind) y Marcela Holguín (RC), quienes denunciaron una posible adulteración de documentos.



Cruz negó las acusaciones y sostuvo que el 12 de mayo de 2011 el juzgado quinto de Garantías Penales de Pichincha archivó una denuncia presentada en su contra.



Holguín lo llamó a “dar un paso al costado” del Cpccs mientras se adelantan las investigaciones.



“Es una opinión personal suya, que yo la respeto pero que no la comparto. Usted representa a un partido que en su momento ha realizado persecución política”, le respondió Cruz a la asambleísta.



Afirmó que él hace diez años fue objeto de esa persecución política por Omar Simon, expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), al denunciarlo durante un concurso para el Cpccs.



Cruz recordó que la última conformación del Cpccs se dio a través de elección popular, por lo que negó haber utilizado el carné. Y aseguró que tampoco lo ha utilizado para la importación de vehículos.



No obstante, ante la Comisión también se presentó vía telemática la consejera María Fernanda Rivadeneira, quien lo acusó de “mentir despiadadamente al país”. Planteó que sea removido del cargo “por falta de probidad notoria”.



Ella denunció que Cruz se ha beneficiado de exoneraciones tributarias y que no entrega documentos completos.



La consejera señaló que Cruz obtuvo el carné en un solo día, aunque él adujo que el trámite le tomó un año.



Rivadeneira, basada en consultas a especialistas, señaló que el Presidente del Cpccs “debería utilizar obligatoriamente audífonos, ya que sin ese aparato no podría oír”.



Además, la consejera y el asambleísta Palacios aludieron a certificados en los que la fundación dice que él entregó información falsa y maliciosa para los exámenes. Y que no fue atendido por un oftalmólogo, como correspondía, sino por un optómetra.



Cruz replicó, sin nombrarla, que Rivadeneira pretende convertir el caso en una “plataforma mediática para tener notoriedad”. “Creo en la justicia, en Dios y en las acciones concretas, más allá de las palabras”, puntualizó.



El defensor del Pueblo, Freedy Rivadeneria, por su lado, alertó a la Comisión de una estigmatización para las personas con discapacidad a raíz del escándalo de los carnés fraudulentos.