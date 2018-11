Un expiloto del 'el Chapo' protegido por Estados Unidos declara en su contra

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un expiloto de 'el Chapo' Guzmán que traficaba droga colombiana a México, que fue luego su “gerente” en Ciudad de México y desde hace años integra el programa de protección de testigos de Estados Unidos aseguró el lunes (26 de noviembre del 2018) que durante años el acusado fue el máximo jefe del cartel de Sinaloa.