Expertos advierten del impacto en niños de medidas contra el covid-19

Las medidas de confinamiento en casa y los cierres de colegios y lugares de esparcimiento, que son parte de las políticas sanitarias decretadas para enfrentar la pandemia de covid-19, han resultado de alto impacto para niños y adolescentes.

Expertos internacionales en derechos de la infancia y la adolescencia señalaron este jueves que durante este periodo los menores han sido "gravemente afectados" al sufrir afecciones psicológicas de miedo y pánico ante, por ejemplo, el alud de información a la que están expuestos por el avance del coronavirus en el mundo.



Para el español Jorge Cardona, exintegrante del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (2010-2018), medidas para la contención de la enfermedad como el aislamiento de las personas, el confinamiento en casa y el cierre de colegios ha afectado "gravemente" a los niños.



Cardona dijo que, ante estos escenarios, "los niños, a veces, no entienden lo que pasa", y estas afectaciones psicológicas son a menudo más graves en los niños más pequeños.



El especialista señaló que el cierre de las escuelas implica la "interrupción de la enseñanza" y aunque se pueden retomar clases mediante Internet, esto provoca que aparezcan "las diferencias entre familias que tienen comunicación en casa y quienes no la tienen", acentuando la desigualdad.



Protección de los derechos

En la conferencia 'Riesgo de invisibilidad y violaciones a los derechos de la infancia frente a la pandemia covid-19', tres especialistas explicaron cómo las medias de prevención tomadas en distintos país, ante la pandemia, afectan el desarrollo de los menores de edad.



En su oportunidad, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la panameña Esmeralda Arosemena, dijo que a los niños, en una situación como la que se vive actualmente el mundo, se les debe garantizar su vida, integridad y desarrollo.



"Ante un escenario como el actual debemos tener en consideración a este grupo de la población", dijo Arosemena.



Reconoció que ahora mismo no se conocen en los informes de los organismos internacionales el renglón de la protección a niños adolescentes y jóvenes en que nivel está, ni cuales son las líneas de protección especiales de las instituciones responsables en cada país.



Dijo que las población de menores tienen "derechos reconocidos internacionalmente" y la necesidad de protección especial reforzada, por lo que las políticas públicas de cada país deben buscar atender a la niñez.



En su intervención, el argentino Norberto Liwski, pediatra social y exvicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. (2003-2007), recordó que ante una pandemia como la del covid-19 los Estados no tiene posibilidad de abandonar un compromiso como la Convención de los Derechos del Niño y cada medida que se adopta "no puede desconocer esos derechos".



"La pandemia no anula la obligación de los Estados de convertirse en garante de los derechos de los infantes", apuntó.



En tanto, el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez, lamentó que "históricamente existe una invisibilidad de la infancia en todas la decisiones políticas que toma el mundo adulto" en los países de América Latina y el Caribe.



Además, denunció que las instituciones dedicadas a la niñez han quedado "relegadas u olvidadas en la decisiones que se están tomando en torno a la pandemia".