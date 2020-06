Exministro de Jair Bolsonaro dice que fue ayudado por 'decenas de personas' para ir a EE.UU.

LEA TAMBIÉN

El exministro brasileño de Educación Abraham Weintraub, un 'bolsonarista' radical investigado por la justicia de su país, agradeció el lunes 22 de junio del 2020 a las “decenas de personas” que le ayudaron a trasladarse “con seguridad” a Estados Unidos antes de que se hiciera efectiva su dimisión del gobierno.

“Agradezco a todos los que me ayudaron a llegar con seguridad a Estados Unidos, ya sean los que actuaron directamente (fueron decenas de personas) o lo que oran por mí”, escribió el exministro en su cuenta de Twitter.



Según medios brasileños, habría viajado a Miami.



“Aprovecho para decir que estoy bien. En cuanto a la cocina internacional, ayer estuve tentado de comer unos tacos, pero acabó siendo KFC”, agregó.



Weintraub anunció su renuncia el jueves, en un video junto al presidente Jair Bolsonaro, pero su salida del gobierno se oficializó el sábado.



Sin embargo, el viernes por la noche, cuando técnicamente era todavía ministro, viajó a Estados Unidos, que prohíbe la entrada de viajeros procedentes de Brasil desde el 29 de mayo a causa de la pandemia del coronavirus, aunque esa medida no afecta a representantes del gobierno.



La AFP preguntó a su asesora si entró en Estados Unidos con pasaporte diplomático, en calidad de funcionario del gobierno, pero no obtuvo respuesta.



Su llegada a Estados Unidos fue anunciada el sábado por su hermano Arthur, asesor especial de Bolsonaro, en Twitter.



Weintraub está en la mira del Supremo Tribunal Federal (STF) en una investigación sobre divulgación de noticias falsas, ofensas y amenazas a sus jueces.



En una reunión ministerial en abril, respaldó las críticas de Bolsonaro a las medidas de confinamiento social decididas por varios gobernadores para enfrentar la pandemia de coronavirus, afirmando: “ Si por mí fuera, ponía a todos esos delincuentes en la cárcel. Empezando por el Supremo Tribunal Federal”, que había respaldado la autonomía de los estados y municipios en cuestiones sanitarias.



El sábado 13 de junio, Weintraub se acercó a una manifestación de bolsonaristas contra el STF, que tiene en sus manos varios procesos que pueden poner en serias dificultades a Bolsonaro y a su familia.



El exministro, cuya gestión estuvo marcada por un estilo agresivo y fuertes críticas de estudiantes, profesores y especialistas del área educativa, se vio salpicado por otros escándalos, entre ellos un tuit de corte racista contra China, principal socio comercial de Brasil.



Economista de formación, Weintraub fue designado por Bolsonaro para asumir un cargo de director en el Banco Mundial, con sede en Washington.



En una carta dirigida el viernes a la dirección de la institución financiera, cerca de 300 personas, entre ellos miembros de organizaciones de la sociedad civil, empresarios, intelectuales y artistas como el músico y escritor Chico Buarque, pidieron que sea rechazado su nombramiento.