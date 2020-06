Exfuncionarios del Municipio de Salcedo se deslindan de contratos con supuesto sobreprecio

LEA TAMBIÉN

Tres de los siete funcionarios separados del Municipio de Salcedo, por supuestos sobreprecios en la compra de equipos de bioseguridad por la emergencia sanitaria, detallaron que no tienen nada que ver en los dos procesos de contratación.

Según ellos, fueron destituidos injustamente. En rueda de prensa realizada este martes 3 de junio del 2020, dijeron que quienes firmaron el contrato fueron el Alcalde, el contratista y la Procuradora Síndica, quien elaboró el contrato.



"Se sobreentiende que para firmar un contrato deben revisar todo lo actuado, no vengan con el cuento que el que firma el contrato va a culpar a otro, las cosas no son así”, explicó Rodrigo Morales, uno de los exfuncionarios del Cabildo.



Recalcó que el afán ha sido de servicio a la ciudad de Salcedo y no de perjudicarla en esta emergencia por el coronavirus. "No estamos reclamando volver al puesto de trabajo porque eso sería indigno retornar a las actividades después de ser inculpados, sino que queremos limpiar nuestros nombres porque siempre hemos actuado con honestidad y transparencia. Estamos con nuestras conciencias limpias”, dijo Morales a nombre de los tres.



La semana pasada, la Fiscalía y la Policía Judicial realizaron el allanamiento al Municipio de Salcedo. Tres computadores y varios documentos fueron retirados para avanzar en las investigaciones.

Esta diligencia se cumplió tras la denuncia presentada hace 14 días por el representante de la Coordinadora Andina de Derechos Humanos de Cotopaxi, Héctor Tapia. Según él, en el Cabildo supuestamente se compraron mascarillas en USD 4,50 cuando en el mercado se encuentra en USD 2,80 y hasta 3 por unidad. También mandiles que cuestan USD 20 se adquirieron en USD 32 cada uno.



Este hecho obligó al alcalde de Salcedo, William Naranjo, a la separación de siete funcionarios del Cabildo que estarían supuestamente involucrados en el proceso de contratación al ser parte de la Comisión Técnica encargada de la compra de insumos por la emergencia.