Exempleados de hoteles reclaman por la forma en que fueron despedidos

Inconformidad existe entre exempleados de hoteles de Quito que salieron de sus puestos de trabajo desde que empezó la pandemia.

Según Juan Mosquera, representante de los trabajadores despedidos del sector hotelero, hubo gente que fue separada de las compañías bajo la figura de caso fortuito o fuerza mayor, sin cumplir con lo dispuesto en la Ley.



Tal norma se encuentra en el artículo 169, numeral seis, del Código de Trabajo y establece que este solo puede aplicarse si las empresas han cerrado totalmente sus operaciones. De acuerdo con declaraciones hechas en marzo por Xavier Sisa, representante de los empleadores ante el Consejo Nacional del Trabajo (Conades), los empleados a los que se les haya terminado el contrato bajo ese mecanismo no reciben indemnización o desahucio. En este contexto solo tienen derecho a los proporcionales de décimos, vacaciones, fondos de reserva y otras prestaciones acordadas en el contrato.



Mosquera, precisamente, dice que hay personas de su agrupación a las que se les pagaron valores irrisorios por largos años de servicios o les quisieron obligar a firmar renuncias para recibir un bono de alrededor de USD 1 000. “14 años de trabajo tiene la persona más antigua en el grupo y con ese valor, imagínese. Yo, laboraba en el hotel Sheraton y con 13 años de trabajo me dieron USD 333”.



Detalló que dentro de los agrupados existen alrededor de 83 personas que pertenecen al hotel Best Western Plaza, 50 al Sheraton, 80 del Akros y 42 del Plaza Grande.



La noche del pasado 1 de agosto del 2020 se conoció que cuatro hoteles pertenecientes a la Asociación de Hoteles Quito Metropolitano ya han cerrado sus puertas de manera definitiva.



Norman Bock, presidente de esa agremiación, señaló que se tratan del Best Western Plaza, Barnard, CITIMED y Akros. Esto implica, a decir de Bock, que son empresas en liquidación.



Mosquera dijo que hay hoteles que meses previo a su liquidación o que no han cerrado sus operaciones aplicaron fuerza mayor para despedir a su personal. Sin embargo, reconoció que también existen empresas de hospedería que están cumpliendo con todo lo establecido en la Ley, es decir aplicando fuerza mayor habiendo terminado sus operaciones definitivamente o realizando despidos intempestivos con indemnización.



La Asociación de Hoteles Quito Metropolitano, que aglutina aquellos de cuatro a cinco estrellas, explicó que los cierres son producto del impacto en la actividad económica tras la pandemia. Bock indicó que han salido alrededor de 300 empleados de sus puestos de trabajo debido al cierre.

Mosquera dijo que hay extrabajdores que están planteando juicios contra sus exempleadores. Entre las personas que salieron, dijo, hay casos con discapacidad.