Defensa de exdirector del Hospital del IESS de Guayaquil anuncia que se presentará ante la Fiscalía el 7 de julio; su boleta de captura fue recovada

Luis Jairala Zunino, exdirector del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, se presentará ante la Fiscalía el próximo 7 de julio del 2020. Así lo informó la mañana de este viernes, 3 de julio, su abogada Teresa Rivas.

El anuncio de su comparecencia se produce un día después de que un Juez Penal revocara una boleta de detención que pesaba en su contra desde el pasado 3 de junio. Ese día, agentes de la Fiscalía y de la Policía allanaron su domicilio y manifestaron que no lo encontraron y mencionaron que el exfuncionario estaba prófugo.



Ahora, su abogada rechaza esas aseveraciones y dice que el día del operativo su defendido padecía de covid-19 y que estaba aislado de su familia.



Por eso, solicitaron al Juzgado que se deje sin efecto la orden de captura para que el exdirector pueda rendir su versión de los hechos.



La jurista dice que la salud del exfuncionario es delicada y por eso su comparecencia ante la Fiscalía la realizará de forma digital a través de la plataforma Zoom.



Según la abogada, el exdirector del hospital del IESS de Guayaquil actualmente está en su vivienda.



En torno, a la relación de Jairala con Daniel Salcedo, investigado por presuntos actos de corrupción en los hospitales públicos, la defensa dice que ellos no mantienen ningún nexo laboral o de amistad. Rechaza que se vincule a su defendido con Salcedo.



De hecho, la jurista anuncia que, después de que su defendido comparezca ante la Fiscalía, ella presentará pruebas sobre los supuestos responsables que “permitieron que Salcedo tenga acceso permanente al hospital”.



Entre las evidencias que presentará está un relato de Jairala sobre cómo conoció a Salcedo.



Según la abogada, en octubre del 2017, mes en que Jairala asumió la dirección del Hospital del IESS, él habría sorprendido a Salcedo en el departamento de compras públicas. Luego le había pedido que se identifique y que abandonara las instalaciones.



“Desde ese momento se prohibió la entrada de personas ajenas al hospital. Se prohibió el ingreso a todos los proveedores y se ordenó que asistan mediante citas previas”, indicó la abogada. Por eso, niega que Jairala tenga conexión con Salcedo.



Con relación a las investigaciones sobre las compras irregulares que se realizaron durante su gestión, la defensa del exdirector dice que se defenderán en su momento, pero señala que él no tiene responsabilidad sobre los hechos.



Jairala Zunino estuvo al frente del Hospital del IESS desde el octubre del 2017 hasta julio del 2018. La Contraloría emitió informes de responsabilidad penal sobre 18 convenios de pago que la casa de salud realizó en ese tiempo.

Por estos motivos, la Fiscalía indaga a Jairala Zunino por los presuntos delitos de delincuencia organizada y peculado.