El estado de excepción en ocho provincias se cumple a medias

La libre movilidad, la posibilidad de reunión y asociación y el tránsito vehicular quedaron restringidos desde ayer, 2 de abril del 2021, con el inicio del estado de excepción, aprobado por el presidente de la República, Lenín Moreno.

La medida durará 30 días en ocho provincias, con el fin de contener los contagios de covid-19.



Con el Decreto 1282, el Primer Mandatario dio luz verde al pedido del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, del jueves 1 de abril. En el documento se indicó, entre otros puntos, que la limitación a la libertad de asociación busca “evitar reuniones y aglomeraciones que provoquen un contagio acelerado”.



También se cancelaron las clases presenciales en las localidades donde se aprobaron los planes pilotos. El Ministerio de Educación indicó que se acogerá a la disposición y pidió que en esas zonas se continuase con el Plan Educativo Aprendemos Juntos en Casa.



La tarde de ayer, 2 de abril, el COE nacional sesionó de nuevo e hizo un llamado de atención a los municipios a que adopten el esquema que fue establecido por este organismo, si es que van a acogerse a la restricción vehicular para autos particulares.



Las autoridades recordaron que los lunes, miércoles y viernes no pueden circular las placas pares. Y los martes, jueves y sábado no lo harán los impares. El domingo 4 de abril no circularán los pares.



El anuncio se dio luego de que en ciudades como Quito se decidiera la libre circulación, tal y como lo indica el plan Hoy no Circula, con el que todo vehículo puede transitar libremente durante los feriados y el fin de semana.



El Municipio aclaró que sí se acogerá a las otras resoluciones como el toque de queda.

El COE nacional sesionó nuevamente ayer en Guayaquil, para revisar las medidas. Foto: cortesía Gestión de Riesgos

La institución municipal desplegó a 5 000 funcionarios, quienes continuarán junto con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en los operativos de control correspondientes, dijo la Agencia Metropolitana de Tránsito, en un comunicado.



Las terminales terrestres interprovinciales de Carcelén y de Quitumbe se mantendrán operativas las 24 horas.



En Guayaquil, el COE cantonal decidió acogerse a las decisiones nacionales con el fin de “retardar la tasa de transmisión del virus del covid-19 y que la ciudad recupere capacidad en su red hospitalaria”.



Según el Municipio, las acciones que se aplicarán en la ciudad desde ayer son 14, como la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y de la realización de reuniones.



En Cuenca tampoco se limitó la circulación vehicular por placas, pero sí se aceptó el toque de queda. La decisión fue anunciada por el COE cantonal el viernes pasado. En la ciudad también se aceptó la prohibición de reu­niones y de venta y consumo de licor.



No se abrirán los centros de diversión nocturna ni se podrán realizar eventos masivos o concentraciones religiosas. El aforo en centros comerciales y restaurantes será del 50%.



El Municipio de Cuenca, sus empresas y dependencias se acogerán al teletrabajo del lunes 5 al viernes 9 de abril.



En Loja sí se restringió la circu­lación vehicular. El COE cantonal pidió a los gobiernos parroquiales y de otros cantones lojanos que también cumplan las restricciones.



En Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas, los COE cantonales se reunieron la mañana de ayer para emitir nuevas resoluciones.



Los municipios y COE se acogieron el estado de excepción e iniciaron el control de tránsito y el cierre de playas.



En Sucre también se decretó la emergencia sanitaria por el aumento de contagios.



En Portoviejo, durante la noche del jueves y ayer, 2 de abril, se registraron 12 aglomeraciones controladas en el espacio público y la suspensión de una cancha pública. Se inspeccionaron 36 locales comerciales: cinco personas fueron notificadas por no usar mascarilla y un local fue suspendido por el incumplimiento del horario.



Chone activó un plan de contingencia en el que 500 agentes patrullarán los barrios, mercados y zonas donde suelen registrarse aglomeraciones.



En Santo Domingo se realizan operativos en balnearios, avenidas y vías de acceso a la urbe. Según la Gobernación se sancionó a jóvenes que libaban en la vía pública.



El COE de Esmeraldas sesionó ayer y decidió que, por tener las competencias de tránsito, no decretarán restricción por el número de placas.