El exabogado de Donald Trump pagó a un informático para amañar encuestas en su favor

Michael Cohen, el exabogado personal del presidente estadounidense, Donald Trump, pagó alrededor de USD 13 000 a un informático a cambio de amañar encuestas en internet para favorecer al entonces candidato, de cara a obtener la nominación del Partido Republicano para las elecciones de 2016.

Según desveló este jueves 17 de enero del 2019 el Wall Street Journal, Cohen entregó esa cantidad al dueño de la empresa RedFinch Solutions, John Gauger, en una bolsa de la cadena comercial Walmart en su despacho de la Torre Trump, además de darle un guante de boxeo que habría pertenecido a un experto en artes marciales brasileño.



De acuerdo con el rotativo, Cohen habría contactado con Gauger, con quien tenía relación anterior, para que diseñara un programa informático que pusiera a Trump en primera posición en diversas encuestas online.



A cambio, Cohen le prometió un pago de USD 50 000, aunque Gauger solo reconoce haber recibido el efectivo en la bolsa de compra.



También le aseguró conseguirle un puesto en la campaña de Trump y le puso en contacto con dos responsables de su equipo, aunque no llegaron a contratarle.



Aunque Cohen nunca entregó la cifra completa, el abogado requirió a Trump el reembolso de USD 50 000, de forma conjunta con los pagos efectuados a la actriz porno Stormy Daniels por los que fue condenado el pasado mes de diciembre, alcanzando un total de USD 180 000, más un bonus de USD 60 000 y 180 000 para cubrir los impuestos que tendría que pagar.



Cohen no especificó para qué eran estos gastos, según ejecutivos de la compañía de Trump citados en el reporte, aunque tampoco le preguntaron cuáles eran esos "servicios tecnológicos" por los que estaba pidiendo el reembolso.



"Si quedó algo claro, es que Michael Cohen no es alguien de fiar", afirmó citado en el reportaje el actual responsable legal de Trump, Rudy Giuliani, que acusa a Cohen de haber robado a la organización.



Cohen encargó a Gauger en enero de 2014 ayudar a Trump en una encuesta a través de internet de la cadena estadounidense CNBC en la que se pedía identificar a los principales líderes de negocios del país, aunque el informático no consiguió situarlo entre los cien primeros puestos.



En febrero de 2015, cuando Trump ya hacía preparativos para su campaña presidencial, Cohen le pidió hacer lo mismo para un sondeo de Drudge Report sobre potenciales candidatos republicanos, donde el magnate quedó quinto, con 24 000 votos y un 5 % del porcentaje total.



Además, el acusado encargó a Gauger abrir una cuenta de Twitter llamada "WomenForCohen" (MujeresPorCohen), con el objetivo de glorificar su imagen personal y reforzar la imagen del por entonces presidenciable Trump, dando altavoz a declaraciones sobre la candidatura.