Evo Morales reconoce derrota del MAS en cuatro regiones que fueron a balotaje

El expresidente boliviano Evo Morales reconoció este lunes 12 de abril del 2021 la derrota del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en las regiones de La Paz, Chuquisaaca, Potosí y Pando, que el domingo celebraron la segunda vuelta para la elección de sus gobernadores.

El resultado de las elecciones "deja mucho que desear", "ojalá uno podamos ganar" pero "creo que hemos perdido en los cuatro departamentos", aseguró Morales durante la celebración de un aniversario sindical en la región del Trópico de Cochabamba, su principal bastión político.



El resultado de los comicios ha obligado a convocar a una "reunión de emergencia" para evaluar "por qué, qué paso y qué hay que hacer", aseguró el exmandatario.



Morales recordó que el mapa político regional se asemeja al de 2005, año en el que se eligieron por primera vez a los gobernadores departamentales que todavía se llamaban prefectos, cuando el MAS obtuvo tres plazas y otras seis estaban en manos de la oposición.



No obstante, Morales, quien fue también el jefe de campaña de su partido en estas elecciones, recordó que "con unidad" el MAS consiguió rehacerse en los comicios posteriores puesto que "no habían peleas internas".



Las proyecciones con base en los datos oficiales dan la victoria en La Paz a Santos Quispe, de la alianza Jallalla, ante Franklin Flores del MAS; el exmasista Damián Condori de Chuquisaca Somos Todos ganó ante Juan León del MAS; óscar Montes de Unidos Por Tarija venció a Álvaro Ruiz del MAS y el exmasista Regis Richter del Movimiento Tercer Sistema (MTS) triunfó sobre Miguel Becerra del MAS.



Reacciones de exmilitantes



Una de las voces más críticas contra Morales ha sido la de la expresidenta del Senado y alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa, que manifestó que la derrota del MAS en la segunda vuelta en cuatro departamentos muestra que "la población boliviana quiere un cambio".



"La gente que está alrededor de Morales busca gente que esté a sus órdenes. A la población no le gustan las imposiciones. El pueblo se ha desencantando con algunas acciones de Evo Morales", aseguró en declaraciones a radio Panamericana.



El caso de Copa fue paradigmático ya que fue expulsada del MAS tras saberse que afrontaría las elecciones subnacionales del pasado 7 de marzo con una agrupación política distinta y con alusiones de una supuesta traición suya al partido gobernante y las que ella expresó por el círculo que rodea al expresidente que impedía la renovación.



Evaluación en el exterior



"Ayer, a nivel internacional, nos ha ido mal. Hemos perdido en Ecuador, pero ganamos en Perú", aseguró Morales en relación a la segunda vuelta en Ecuador y a la primera en los comicios peruanos.



El exmandatario boliviano destacó de esa manera la afinidad ideológica con el candidato "correísta" ecuatoriano Andrés Arauz que perdió en la segunda vuelta ante el derechista Guillermo Lasso y la ventaja que consiguió Pedro Castillo en los comicios peruanos.



Morales estableció una relación entre las propuestas del MAS y aquellas que ha dado Castillo para presentarse como candidato en Perú.



"Él (Castillo) dijo: me voy a rebajar sueldo y salario, lo que hicimos en Bolivia. Segundo: voy a garantizar asamblea constituyente para refundar el Perú, nuestra política. Tercero: voy nacionalizar minería e hidrocarburos, esa es nuestra política (del MAS)", destacó Morales.

Esa es una demostración de que "estamos exportando nuestras políticas", enfatizó el expresidente boliviano.



Bolivia finalizó este pasado fin de semana uno de los procesos electorales más complejos de su historia, según el Tribunal Supremo Electoral.



En referencia a la crisis política de 2019 que frustró los comicios de ese año y la organización de nuevas elecciones generales en 2020 y los comicios subnacionales aplazados por un año con segundas vueltas de esta gestión.



Estos procesos, que se vivieron en medio de instancias de alta polarización y ante la contingencia de la pandemia, finalizarán cuando hasta este fin de semana el ente electoral presente los resultados oficiales de la segunda vuelta en cuatro departamentos y la posesión de Gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales, el próximo 3 de mayo.