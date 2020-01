Evo Morales llama a 'recuperar el gobierno con el voto del pueblo'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El expresidente de Bolivia Evo Morales llamó este miércoles 22 de enero del 2020 a recuperar el gobierno “con el voto del pueblo” en las elecciones del 3 de mayo en su país, en un multitudinario acto en Argentina, donde está refugiado desde hace más de un mes.

“Lo que viene es cómo recuperar la democracia. Estoy convencido de que es cuestión de tiempo. Vamos a recuperar la democracia y vamos a volver al gobierno, no con armas como la derecha, no con balas como los racistas-fascistas”, dijo Morales.



“Vamos a volver el 3 de mayo al gobierno con el voto del pueblo boliviano, pacíficamente, democráticamente”, añadió el exmandatario antes miles de bolivianos residentes en Argentina.



En el acto de tono electoral celebrado en el club Deportivo Español en Buenos Aires para conmemorar los 14 años del Estado Plurinacional de Bolivia, Morales desafió a opositores que denuncian su activismo desde el exilio: “Voy a seguir haciendo política para derrocar a la derecha boliviana. No tengo ningún miedo. Hemos hecho tanta historia, no nos vamos a rendir, vamos a triunfar”.



El candidato presidencial, el exministro Luis Arce, designado el domingo tras largas deliberaciones en Buenos Aires, estuvo presente en el acto, pero no tomó la palabra.

También asistió el exvicepresidente Alvaro García Linera junto a sindicalistas argentinos.



En un discurso de más de una hora, el expresidente hizo un recuento de lo que consideró los progresos económicos y sociales alcanzados desde 2006 durante sus tres mandatos, el último de los cuales debía terminar este miércoles.



Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre en medio de una convulsión social tras su victoria en la primera vuelta de las presidenciales del 20 de octubre, comicios que fueron anulados luego de que una auditoría de la OEA hallara irregularidades.



El gobierno interino de la conservadora Jeanine Áñez convocó a elecciones para el 3 de mayo y fijó una eventual segunda vuelta para el 14 de junio.



“Evo no está solo”, “Evo no está solo”, coreó el público que agitó banderas wiphalas de los pueblos originarios.



El expresidente, que no puede ser candidato, reiteró que su gobierno sufrió un “golpe de estado con participación de Estados Unidos” , y que fue víctima además de “ un golpe al litio”, cuya industrialización impulsó.



“A veces me pregunto por qué tanto miedo al Evo. No me dejan entrar a Bolivia (...) por instrucción de la Embajada de Estados Unidos. Antes de las elecciones del 20 de octubre, había pensado que era mi última gestión hasta 2025”, dijo el expresidente sobre su frustrada ambición a un cuarto mandato.