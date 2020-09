Un evento con 250 personas fue suspendido en Cayambe este sábado 19 de septiembre

LEA TAMBIÉN

Los operativos de control y supervisión de las medidas de bioseguridad continúan realizándose en Pichincha, luego de que terminara el estado de excepción. La tarde de hoy, sábado 19 de septiembre de 2020, la Intendencia de Policía suspendió un evento al que asistieron 250 personas.

Ocurrió en el cantón Cayambe, localizado en el norte de la provincia. La Intendencia informó que la suspensión se dio debido al alto número de personas reunidas. Están autorizados, dijo, eventos de máximo 25 personas, reuniones ejecutivas, familiares, de trabajo, pero no eventos masivos.



En medio de la intervención, las autoridades exhortaron a la gente sobre las medidas de prevención de contagio del covid-19. También encontraron que había aglomeraciones.



La intendenta Daniela Valarezo enfatizó que se suspenderán los eventos en los que se registren infracciones. Exhortó a la ciudadanía a no relajarse y cumplir las medidas de prevención de contagio.



En el distrito La Delicia, norte de la urbe, se decomisó dos jabas de cerveza y se clausuró un establecimiento debido a que no contaba con permisos de funcionamiento.



Asimismo, ayer por la noche, la Intendencia hizo varios controles en los autocines de Quito. Se verificó el cumplimiento de normas sanitarias en los vehículos y el no ingreso de bebidas alcohólicas, así como los aforos.



En el sector de La Mariscal, dos establecimientos fueron clausurados por falta de permisos de funcionamiento y personas en estado de embriaguez.