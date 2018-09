Juzgado evaluará pedido de ingreso de migrantes venezolanos sin pasaporte a Perú

LEA TAMBIÉN

El Quinto Juzgado Penal de Lima evaluará la próxima semana un recurso de hábeas corpus presentado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) para que se permita el ingreso de los ciudadanos venezolanos sin pasaporte a Perú, según informó hoy, 7 de septiembre del 2018, la prensa local.

La jueza Celia San Martín, a cargo del Quinto Juzgado Penal, admitió a trámite el hábeas corpus presentado a inicios de esta semana por la Cnddhh, que reúne a una serie de entidades civiles a favor de los derechos fundamentales, según reportó la agencia estatal Andina.



El recurso podría eventualmente concluir con una decisión judicial que revoque la disposición del Ministerio del Interior y de la Superintendencia Nacional de Migraciones de exigir pasaporte a los migrantes venezolanos desde el 25 de agosto pasado, agregó el medio.



De acuerdo al pedido de la Cnddhh, la exigencia del pasaporte a los venezolanos "viola principalmente su derecho a la libertad de tránsito, derecho a pedir refugio, derecho a la igualdad y a no ser discriminado, derechos de los niños, niñas y adolescentes".



Asimismo, añadió que "estas medidas pasan por alto que las personas venezolanas se encuentran en una situación de inaccesibilidad para obtener un pasaporte y desconoce la situación de crisis humanitaria compleja que vive Venezuela debido a la falta de alimentos, de medicinas y a la grave situación de vulneración de los derechos humanos".



Perú, con unos 430 000, es el segundo país con el mayor número de migrantes venezolanos, por detrás de Colombia, que acoge a casi un millón, según cifras que ofrecieron autoridades de Migraciones de ambos países la semana pasada en Lima.



Sin embargo, el gobierno peruano ha reducido el plazo para acogerse al beneficio del Permiso Temporal de Permanencia, el cual sólo podrán tramitar los venezolanos que ingresaron al país hasta el 31 de octubre, y el ingreso al país sólo es permitido desde el 25 de agosto con el pasaporte.



Las medidas adoptadas por Perú no han detenido la migración de venezolanos, pero un grupo de 400 ciudadanos de ese país han pedido a su embajada en Lima que los incluya en un plan de retorno lanzado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras denunciar una campaña de xenofobia contra sus compatriotas en el país andino.



Por su parte, los obispos peruanos reunidos en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal pidieron ayer que la creciente migración en el país "no debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad para enriquecernos mutuamente", en alusión a los miles de venezolanos que ingresaron en los últimos meses a Perú.

En un comunicado dirigido al pueblo peruano, los obispos de la Iglesia católica agregaron que la migración debe ser vista como oportunidad "para enriquecernos mutuamente compartiendo generosamente toda clase de bienes espirituales y materiales"