‘Europa, en los albores de una nueva era’ tras el Brexit, según líderes de la UE

Los responsables de la Unión Europea saludan “una Europa en los albores de una nueva era”, y recuerdan al Reino Unido que perderá “los beneficios” de un Estado miembro tras el Brexit, en una carta publicada el viernes 31 de enero del 2020, día del histórico divorcio.

Charles Michel (Consejo Europeo) , Ursula von der Leyen (Comisión Europea) y David Sassoli (Parlamento Europeo) se “declaran dispuestos a comprometerse en una nueva asociación con los vecinos del Reino Unido”, en este texto. “Para nosotros (...), como para tantas otras personas, este día estará inevitablemente impregnado de reflexión y de emociones mezcladas”, reconocen.



El Brexit entrará en vigor a las 23: 00(17:00 hora de Ecuador)el viernes, tras casi medio siglo de adhesión del Reino Unido al bloque europeo.



Al iniciarse el período de negociación de la futura relación con Londres, los tres responsables advierten que “a falta de igualdad de condiciones en los ámbitos del medioambiente, el trabajo, la fiscalidad y las ayudas estatales, no puede haber un amplio acceso al mercado único”.



“No se pueden mantener las ventajas de la condición de miembro cuando ya no se tiene esa calidad”, precisan.



La Comisión debe negociar la relación posbrexit a partir de principios de marzo durante el período de transición que concluirá a finales de 2020. “Aunque ya no es miembro de la UE, el Reino Unido seguirá siendo parte de Europa. Nuestra geografía e historia comunes, así como los lazos establecidos en tantos ámbitos, nos unen de manera indefectible y nos hacen aliados naturales”, añaden los tres responsables.



Después del Brexit,“los Estados miembros de la Unión Europea seguirán aunando sus fuerzas y construyendo un futuro común (...) Ningún país puede, por sí solo, contener la progresión del cambio climático, encontrar soluciones para el futuro digital o hacer oír su voz en la creciente cacofonía que reina en este mundo”, afirman.



La Unión Europea proseguirá su “obra (...) tan pronto como el sol salga mañana por la mañana”, concluyen.