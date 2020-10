Estudio en Escocia: Trabajadores de la salud y sus familias son 1 de cada 6 casos de hospitalizados por covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los trabajadores de la salud y sus familias representan una sexta parte (17%) de las admisiones hospitalarias por covid-19 en la población en edad laboral (18-65 años), según un estudio realizado en Escocia y publicado por 'The BMJ'.

Aunque el ingreso hospitalario con covid-19 en este grupo de edad fue muy bajo en general, el riesgo para los trabajadores de la salud y sus familias fue mayor en comparación con otros adultos en edad laboral, especialmente para aquellos en roles de atención al paciente "puerta de entrada", como paramédicos y departamento de Urgencias personal, dicen los investigadores.



Como tal, dicen que estos hallazgos tienen implicaciones para la seguridad y el bienestar de los trabajadores de la salud y sus hogares. Muchos miembros del personal sanitario trabajan en entornos de alto riesgo de contraer covid-19 y transmitirlo a sus contactos en el hogar, el lugar de trabajo o ambos. Sin embargo, no se comprende bien el alcance de estos riesgos, ya que faltan estudios o se han visto afectados por problemas de calidad.



Para abordar esta brecha de evidencia, un equipo de investigadores del Reino Unido se propuso evaluar el riesgo de ingreso hospitalario por covid-19 entre los trabajadores de la salud que enfrentan y no enfrentan a los pacientes y los miembros de su hogar.



Sus hallazgos se basan en datos de la fuerza laboral escocesa de 158.445 trabajadores de la salud (de 18 a 65 años), 229 905 miembros del hogar y otros miembros de la población general durante el período pico de infección por COVID-19 en Escocia (del 1 de marzo al 6 de junio de 2020).



Los investigadores encontraron que la admisión al hospital con covid-19 era poco común, con un riesgo general de menos del 0,5%. Sin embargo, en comparación con otros adultos en edad laboral, los trabajadores de la salud y sus hogares representaron el 17% de todas las admisiones hospitalarias relacionadas con el covid-19, a pesar de que representan solo el 11% de la población en edad laboral.



Después de ajustar factores como la edad, el sexo, la etnia y las condiciones de salud subyacentes (comorbilidades), el riesgo de ingreso hospitalario por covid-19 en los trabajadores de la salud que no son pacientes y los miembros de su hogar fue similar al riesgo en la población general.



Sin embargo, los trabajadores de la salud que se enfrentan a pacientes tenían tres veces más probabilidades de ser admitidos en el hospital por covid-19, mientras que los miembros de sus hogares tenían casi el doble de probabilidades de ser ingresados en el hospital por covid-19 que otros adultos en edad laboral.



Aquellos que trabajaban en roles de "puerta de entrada", como los paramédicos y el personal del departamento de urgencia, tenían el mayor riesgo de ingreso hospitalario por covid-19.



Entre los trabajadores de la salud que ingresaron, 1 de cada 8 ingresó en cuidados intensivos y seis (2,5%) fallecieron. Para poner esto en contexto, esto corresponde a solo el 0,004% de las muertes como proporción de todos los trabajadores de la salud. En los miembros del hogar admitidos, 1 de cada 5 ingresó en cuidados intensivos y 18 (13%) fallecieron.

Este es un estudio observacional, por lo que no se puede establecer la causa, pero los investigadores dicen que estos hallazgos de la "primera ola" en Escocia muestran que los trabajadores de la salud en roles de atención al paciente, especialmente aquellos en roles de "puerta de entrada", están, junto con sus hogares, en riesgo particular.



Por ello, piden a los gobiernos, administradores de atención médica y especialistas en salud ocupacional que consideren la mejor manera de proteger a los trabajadores de la salud y sus familias en caso de una pandemia resurgente.



Estos hallazgos deberían informar las decisiones sobre la organización de los servicios de salud, el uso de equipo de protección personal (EPI) y el redespliegue, concluyen.



En un editorial vinculado, los investigadores del Hospital de la Universidad de Skane, en Suecia, dan la bienvenida a estos hallazgos y dicen que las razones del aumento observado en el riesgo "deben explorarse para ayudar a orientar las mejoras de seguridad en los entornos de atención médica".



Piden estudios de alta calidad que evalúen nuevas prácticas de prevención y control "para orientar las mejoras en nuestro enfoque para proteger a los trabajadores de la salud y sus familias, incluidos los de las comunidades de minorías étnicas que tienen los mayores riesgos de infección y malos resultados, ampliando la desigualdad en el lugar de trabajo".



También piden a la comunidad internacional que apoye los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud para asegurar suministros adecuados de EPI y pruebas de covid-19 para países de ingresos bajos y medianos, y dicen que una vacuna eficaz, si está disponible, "debe distribuirse de manera justa y los trabajadores de la salud deben tener prioridad a nivel mundial".