Estudiantes de la Universidad Central protestaron por falta de cupos en el Centro de Idiomas

Edison Agua egresó hace dos semestres de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central. Está en el proceso de titulación pero, el cambio de malla, afectó su plan de graduarse en este año. El motivo: no completa los niveles de inglés.

Cuando él estudiaba tomó el segundo idioma por el lapso de dos meses. Sin embargo, ahora tendrá que seguir ocho ciclos, es decir, más de un año, explica.



Edison participó del plantón, que se llevó a cabo la mañana de este martes 18 de septiembre del 2018, en los exteriores del Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador. En ese espacio se trató el tema y se buscaba soluciones para los chicos que están en el mismo problema de Edison.



La mayor dificultad -cuenta el joven- es que si toma los ocho ciclos no alcanzará a graduarse este año, ya que solo tiene hasta finales de diciembre para hacerlo, de acuerdo a su cronograma. De lo contrario deberá pagar una multa e incluso seguir un curso de actualización.



En el plantón participaron dirigentes estudiantiles como Alex Lucio, quien es vicepresidente académico de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE). Él manifestó que hay otros problemas relacionados a esta materia. En el Centro de Idiomas no hay los suficientes profesores para solventar la demanda de estudiantes.



En la Central estudiaron alrededor de 35 mil alumnos el ciclo anterior. Todos deben tomar el segundo idioma, en especial, quienes están por graduarse de las diferentes carreras. Sin embargo, la planta es de 60 docentes.



Fernando Sempertegui, rector de la Universidad, reconoció que sí es un inconveniente porque el número de estudiantes es alto y hay que solventar la demanda. Estructurarán un plan de contingencia para los estudiantes que están por terminar la carrera.



Este plan consistirá en que los estudiantes de los últimos años de la carrera de Idiomas sean los tutores o docentes de sus compañeros.



Una propuesta similar enviaron los chicos de la FEUE, dijo Lucio.



En caso de que los estudiantes no puedan tomar inglés en horarios regulares, es decir, de lunes a viernes, tienen la opción de hacerlo los sábados, dijo el Rector.



Erick Barba, vicepresidente de FEUE y egresado de la Facultad de Jurisprudencia, se refirió a las matrículas. “Los chicos recibieron un cronograma y el sistema no funciona o los horarios no van de acuerdo a su realidad”.



Consultada al respecto, la responsable de la plataforma digital para inscripción, la semana anterior, comentó que la mayoría de estudiantes ya se registró. Pero reconoció que no tienen infraestructura suficiente para ofrecer horarios matutinos para todos.



El inicio de clases en la Central está previsto para este miércoles 19 de septiembre del 2018.