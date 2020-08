Estudiantes pueden acceder a matrículas extraordinarias en sistema fiscal a partir del 7 de septiembre

LEA TAMBIÉN

Luego de que las matrículas ordinarias en el sistema fiscal para el año lectivo 2020-2021 en la Sierra y Amazonía terminaran el pasado 10 de agosto, el Ministerio de Educación recuerda a los padres de familia que aún existe una opción de pasar de un plantel particular al sistema público.

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, dijo este jueves 20 de agosto del 2020, que desde el lunes 7 de septiembre habrá la posibilidad de acceder al período de matrículas extraordinarias. Durante el período ordinario, que concluyó el pasado 10 de agosto, 56 000 de los 498 653 estudiantes que finalizaron el ciclo anterior en instituciones particulares y fiscomisionales de la Sierra y Amazonía ya se matricularon en el sistema fiscal.



El procedimiento será a través de la página web juntos.educacion.gob.ec, la misma que estará habilitada las 24 horas del día de lunes a domingo. Para el mismo será necesario el correo electrónico del representante, su número de cédula (no indispensable), el número de cédula del estudiante (no indispensable), y de energía eléctrica del domicilio del aspirante (código único que señala la dirección del domicilio).



Los aspirantes extranjeros, refugiados que no cuenten con un número de identificación, podrán realizar su registro y el sistema asignará un código único. La asignación de los cupos que todavía estén disponibles se realizará según la zona de residencia.



En caso de no contar con la planilla de energía eléctrica, los padres de familia, madres de familia o representantes legales de los aspirantes, podrán seleccionar un lugar de referencia a través del mapa habilitado en el aplicativo. Todo el proceso es gratuito.



El año lectivo 2020-2021 empezará desde casa, utilizando recursos tecnológicos, mientras dure la emergencia sanitaria.