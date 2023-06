Estudiante es buscada por torturar y asesinar a 'Huellitas', el perrito de un colegio en México

'Huellitas' es el perrito por cuyo asesinato la comunidad exige justicia en México. Foto: Redes sociales

El Tiempo de Colombia

'Huellitas' era un perro que rondaba en las instalaciones del Centro Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) en Huauchinango, México. Vanessa, alumna de la institución, comenzó a ser noticia al subir en sus redes sociales fotos y videos de la tortura infligida al canino.

El hecho se dio a conocer en redes sociales, cuando una compañera de la joven filtró la conversación. En las capturas, se logra observar la confesión de la estudiante, en la que expresó que su objetivo principal era "hacerlo con un gato", pero al no conseguirlo lo hizo con un perro.

Todo comenzó cuando la joven decidió adoptar a 'Huellitas', un perro querido en la institución; sin embargo, días posteriores, público en WhatsApp varios estados que daban cuenta de la tortura.

El 15 de junio de 2023, la atacante publicó las imágenes, en las que, aparentemente, había atacado a la mascota con un arma cortopunzante. Su compañera, al ver las fotos, le escribió: "¿Por qué le hiciste eso al perro? ¿Por qué me lo pediste si no lo querías? Yo me lo hubiera quedado".

Vannesa confesó en el mensaje: "De hecho, mi objetivo principal era matar a un gato, pero como era difícil y se me presentó esta oportunidad, dije ahí va".

Aparte de eso, reveló que tenía "problemas psicológicos" y por eso sus papás la mandaban a ver a especialistas.

Justicia para 'Huellitas'

El 16 de junio, los estudiantes del CBTis se tomaron el plantel educativo como símbolo de justicia por lo ocurrido con 'Huellitas'. Afuera de la institución, los jóvenes manifestaron que "la atacante debía ser expulsada" y "pagar ante la justicia por lo que había hecho".

Los alumnos dieron una serie de demandas que debían cumplirse por la gravedad de lo sucedido. Entre ellas, la expulsión de su compañera, una disculpa pública del director y subdirector en representación a la comunidad del plantel, reforzamiento y apoyo para maestro de ecología y humanidades, y realizar la denuncia ante la Fiscalía para hacer la investigación correspondiente.

En redes sociales, se creó el hashtag #JusticiaaHuellitas por medio del cual muchas personas de distintos lugares rechazaron cualquier acto de maltrato animal.

La Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla compartió un comunicado en redes sociales sobre lo sucedido en Huauchinango.

"A través del Instituto de Bienestar Animal (IBA) y el equipo jurídico, la SMADSOT presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, en apego a las atribuciones establecidas en la Ley de Bienestar Animal del Estado", se lee en el comunicado.

El paradero de Vanessa es incierto, en redes sociales varios tratan de seguir la pista de la joven, de quien no se sabe nada desde lo ocurrido. Los internautas ofrecen recompensas por dar con el paradero de ella y sus padres, para que atienda el llamado de las autoridades y se haga justicia por 'Huellitas'.

En redes sociales han circulado imágenes supuestamente de recompensas que habría ofrecido la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por la captura de la menor y sus padres. Sin embargo, el organismo judicial desmintió estas publicaciones y afirmó que son falsas.

