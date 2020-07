Estatura, el polémico requisito para ser admitido en la Policía de Ecuador

LEA TAMBIÉN

La estatura mínima es uno de los 12 requisitos para ingresar a la Policía. Este tema ha estado en discusión en los últimos años.

El 13 de junio del 2015, el ministro del Interior de entonces, José Serrano, firmó el Acuerdo 5728. La disposición se tradujo en una serie de reformas al proceso de reclutamiento.



En ese momento se dijo que los cambios son para “garantizar el acceso sin discriminación” y “a favor de los aspirantes que pertenecen a los distintos pueblos, etnias y nacionalidades del país”. Con esta decisión se suprimió la estatura mínima.



Las modificaciones entraron en vigencia y se aplicaron para el siguiente proceso de reclutamiento que se dio desde el 8 de julio del 2016. Entonces, los aspirantes a policías y a oficiales no tenían impedimentos por su estatura.



En el 2018 se retomó el requisito de estatura mínima con 1,68 metros para hombres y 1,57 para mujeres. Ese año, 200 jóvenes que no cumplían con lo solicitado amenazaron con poner una acción de protección para que les permitan participar del proceso.



Fausto Salinas, director de la Escuela Superior de Policía de ese entonces, dijo que esta medida se tomó luego de un estudio técnico. En una rueda de prensa del 30 de agosto del 2018 citó un estudio que indicaba que la estatura promedio de los delincuentes era de 1,70 metros.



Los aspirantes que reclamaban el ingreso se sumaron a otro joven que meses atrás había interpuesto una acción de protección. La decisión judicial resultó favorable y se ordenó a la Policía admitirlos.



Desde ese año no han existido modificaciones en los llamados a formar parte de la Policía y se ha mantenido el requisito de estatura mínima.



Para el proceso actual, cuyo reclutamiento se retomará luego de que fuera suspendido por la pandemia del covid-19, también está vigente este requisito.

La selección se reiniciará a partir de la fase de evaluaciones médicas, el 3 de agosto. Esto ocurrirá una vez que los postulantes notifiquen su aceptación de continuar o no en el proceso de selección.