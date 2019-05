EE.UU. y talibanes tendrán en Doha nueva ronda de conversaciones

LEA TAMBIÉN

Representantes de Estados Unidos y del movimiento de los talibanes afganos mantendrán el miércoles 1 de mayo de 2019 en Catar una nueva ronda de conversaciones, anunció el vocero de los insurgentes, Zabiullah Mujahid.

El funcionario dijo a la AFP que “la sexta ronda de conversaciones entre el Emirato Islámico y Estados Unidos comenzará hoy (miércoles) en Doha”.



Aunque la embajada de Estados Unidos en Kabul no formuló comentarios, el Departamento de Estado ya había informado que su enviado especial Zalmay Jalilzad visitaría Doha este mes.



Estadounidenses y talibanes se han reunido en cinco oportunidades para discutir las bases para un eventual acuerdo de paz en Afganistán, en el que el Talibán se comprometería no permitir que el territorio del país sea un santuario para terroristas.



En contrapartida a ese compromiso, se realizaría la salida de tropas extranjeras del territorio afgano. Hasta el momento el gobierno de Afganistán no ha sido invitado a esas conversaciones.



Esto quiere decir que caso estas conversaciones conduzcan a algún tipo de acuerdo para poner fin a 17 años de guerra y retiro de fuerzas extranjeras, los insurgentes talibanes tendrán que alcanzar un acuerdo con los políticos afganos y los líderes tribales.



Jalilzad estuvo en Moscú la semana pasada, cuando Rusia y China expresaron apoyo al plan estadounidense para un acuerdo de paz, y destacaron la necesidad de un “diálogo intra-afgano” que lleve a todas las partes a la mesa de negociación.