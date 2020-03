Estaciones de combustible registran bajas ventas por restricciones en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una baja afluencia de vehículos se reportó la mañana de este jueves 26 de marzo del 2020 en las estaciones de combustibles. Este Diario hizo un recorrido en diferentes puntos de la ciudad y constató que los vehículos llegaban cada 10 o 15 minutos para cargar gasolina o diésel.

Los administradores de esa clase de negocios coincidieron que las ventas han disminuido desde mediados de este mes luego que el Gobierno declarara al país en emergencia sanitaria por el covid-19. Por eso se dispuso el cierre de los servicios públicos, a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que, por emergencia, los ministerios decidan mantener abiertos.



Uno de los que atiende normalmente al público es el de la comercialización de combustibles en las aproximadamente 1 200 estaciones que funcionan en el país. Francisco Silva, vicepresidente de la Cámara de Distribuidores de Derivado de Petróleo del Ecuador (Camddepe), indicó que las ventas bajaron considerablemente.



“Estamos con un stock reducido, no es necesario abastecerse como lo veníamos haciendo. Las compras que en muchos casos eran diarias en la semana se han ido retirando de acuerdo a su necesidad y ventas”, precisó el dirigente.

Las gasolineras de Quito trabajan con stock y personal reducido debido a la baja en las ventas. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.

Además se disminuyeron las horas de atención en las terminales de despacho, de 07:00 a 13:00. Luego ya no entran tanqueros a abastecerse porque no hay demanda. Para afrontar la problemática, los propietarios de las estaciones de combustible han otorgado vacaciones a parte de sus empleados. “No se ha pensado en recortar personal porque esta es una cuestión de fuerza mayor”.



Karina Zaldumbide es dueña de una bomba ubicada en Conocoto. Aseguró que recién el miércoles 25 de marzo les llegaron las disposiciones de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (Arch) para el abastecimiento de combustibles durante la emergencia.



“La situación es calamitosa, ninguna autoridad nos indicó las medidas que debemos tomar. Recién ayer lo hicieron”, indicó. “A último momento las autoridades nos pidieron que enviemos un protocolo de emergencia, todo nos piden con una hora anticipación”.



A esto se suma que, en la mayoría de estaciones, no hay dinero para adquirir más combustible debido a la baja en ventas. Por ejemplo, antes se comercializaban en promedio 2 600 galones de extra y ahora 400. “Va a llegar un momento en el que no vamos a poder comprarlo”, dijo Zaldumbide.