La Policía mantiene operativos de control en 15 puntos de Esmeraldas

Un total de 314 operativos en 15 puntos de la ciudad de Esmeraldas ha realizado el personal de la Policía de la Subzona Esmeraldas No. 8 desde el inicio del estado de excepción, el 21 de diciembre del 2020.

Ha habido 16 detenidos por distintos delitos, ocho contraventores, se ejecutaron 12 boletas de detención, se retuvieron 21 carros y 19 motos, y se decomisaron ocho armas de fuego.



También se emitieron 161 citaciones y se retiraron 53 polarizados de vehículos.



Los operativos empiezan a las 22:00 y se realizan en zonas claves de la ciudad como en la vía a Las Palmas, norte de la urbe, y Valle San Rafael, en el sur de la ciudad.



Los puntos de control están en el Sistema de Puentes, Plaza Cívica de Esmeraldas, Cárcel de Varones, San Mateo (ingreso a la ciudad) y el sector de Los Judiciales, en la vía que conecta con el balneario de Atacames.



Las coordinaciones se realizan entre la Armada, que ofrece apoyo como parte de los operativos; Policía, Dirección Municipal de Tránsito y el sistema de videovigilancia del ECU-911.



En los patrullajes también ha intervenido el jefe del Comando de Operaciones Norte (Coopno), Óscar Noboa.



La autoridad de la Armada asegura que hasta el momento no ha habido contratiempos con los ciudadanos, a quienes se les pide que vayan a sus casas cuando están en la vía pública después de las 22:00.



La gobernadora de Esmeraldas, Cecilia Angulo, dijo que no solo se controla que no se circule en horarios no permitidos, sino que incluyen requisas y la detención de sospechosos.



“Hemos dispuesto operativos de fin de año para que se cumpla la disposición del COE nacional de evitar las aglomeraciones y todo lo que signifique una amenaza para la propagación del covid-19”, señaló Angulo.