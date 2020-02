Alias ‘El Empresario’ fue asesinado en Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

César Vernaza Quiñonez, alias ‘El Empresario’, murió acribillado en el

interior de un restaurante de su propiedad, ubicado en el norte de la

ciudad de Esmeraldas.

Según las primeras versiones, tres desconocidos ingresaron al local a

las 20:00 del sábado 15 de febrero del 2020 y le dispararon a Vernaza.

Dos hombres huyeron a bordo de una motocicleta negra. En el local de

comidas se encontraron nueve casquillos de bala, que ahora forman

parte de las evidencias.



Vernaza, quien salió de la cárcel en el 2018 tras completar sentencias

por un doble asesinato y asociación ilícita, fue identificado por la

Policía como líder de Los Templarios, una organización criminal que

operaba en Esmeraldas y que se dedicaba al tráfico de droga, robos y

sicariato.



El 11 de febrero del 2013, Venaza se fugó, junto con 17 privados de

libertad, de la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. Fue

recapturado dos meses después en Colombia.



‘El Empresario’ fue sentenciado a 25 años de cárcel por sus crímenes,

pero pagó seis años y ocho meses, pues un juez le declaró inocente por

falta de pruebas. Tras salir de la cárcel, dijo que no tomaría

represalias. "No guardo rencor ni actuaré de otra forma con los jueces

y fiscales que dictaron sentencia en mi contra, porque ahora conozco a

Dios y me dedicaré a mis negocios particulares con mi familia", señaló

entonces.