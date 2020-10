Playas, parapente, gastronomía y ciclismo de aventura se alistan en Esmeraldas para el feriado de noviembre

LEA TAMBIÉN

Los destinos turísticos de la provincia de Esmeraldas se preparan para ofrecer su gastronomía, playas, deportes extremos, aventura, artesanías y paseos en lanchas y visitas al estuario del río Esmeraldas con sus 242 hectáreas de manglar.

Ruta de los miradores y manglares de Esmeraldas



Esta ruta empieza desde el Puerto Artesanal Pesquero de Esmeraldas, donde se muestra la actividad pesquera artesanal, y posteriormente se accede a los tres miradores que están en la parte alta de la ciudad, desde donde se observa el puerto comercial, una parte de la ciudad y todo el balneario de Las Palmas.



En el mirador del Faro, además de la vista panorámica, se degustan platos preparados en base a mariscos como chicharrones de pescado, langostinos apanados, cebiches y jugos de frutas.



Los visitantes pueden descansar bajo la sombra de los bohíos construidos con materiales del medio y techos de rampira. Los platos cuestan desde USD 6 hasta USD 10.



En ese sitio se tiene la opción de volar en parapente, uno de los deportes extremos, para sentir la adrenalina, mientras se sobrevuela el malecón y la playa de Las Palmas.



Esta ruta termina en la parroquia de Tachina con un paseo por el estuario del río Esmeraldas, que tiene varias especies de aves como pelícanos, garzas blancas y piqueros; ciclismo por la Ruta de La Panela y la actividad pesquera de los habitantes.



El ‘Peñón del Suicida' en Atacames



Uno de los destinos más visitados por los turistas es el mirador del ‘Peñón del Suicida’ en Atacames. El lugar tiene dos grandes escaleras de 300 metros cada una, para subir a observar la costa desde el viejo faro o para bajar a caminar por la zona rocosa, que limita entre la playa de Atacames y la de Súa.



En el mirador, los turistas pueden tomar agua de coco, jugos naturales y probar la gastronomía en los restaurantes del balneario de Súa o Atacames. En Súa se ofrece el gran 'enzumaca’o' de mariscos con coco, así como recorridos en lancha hacia la llamada cueva del amor y por la desembocadura del estero Súa.



En Atacames las operadoras de turismo también realizan viajes por las cascadas en la zona rural y la llamada Cueva del Duende de Tazone, otro de los atractivos de Atacames.



Same, un destino para observar el anidamiento de tortugas golfinas



Con más de 50 nidos de tortugas golfinas, el balneario de Same es un lugar no solo para hacer turismo de playa, sino para observar el anidamiento y nacimiento de tortugas que llegan por esta época del año para poner sus huevos en la arena.



Los habitantes y la Asociación Same Seguro se encargan de que los turistas tengan una experiencia distinta siendo parte del cuidado de los neonatos.



Esta zona de pescadores artesanales promueve una variedad de platos preparados con pargo rojo, gualajos, corvinas, filetes de dorado y los bolones mixtos, que son la carta de presentación.



Los dueños de hoteles y restaurantes se han organizado para dar seguridad a los turistas y ofrecer jugos naturales, agua de coco fresca y las artesanías elaboradas con conchas y caña guadúa.



Mompiche, Porte y Bolívar, tres playas de ensueño en Muisne



Son tres destinos en los que los turistas podrán participar del surf, porque durante esta época del año se registran olas de hasta tres metros. Este deporte atrae a decenas de extranjeros a la playa de Mompiche.



Ahí los visitantes pueden hospedarse en hoteles frescos por ser de estructura de bambú y probar langostinos apanados, pescado frito, langostas y pulpos.



Los hoteleros y demás prestadores de servicios ofrecen recorridos a fincas integrales para conocer tradiciones ancestrales y pasear por la playa de arena negra o arena ferrosa, a solo 10 minutos de pueblo.



Los aventureros podrán hacer 'parasailing' en Portete o recorrer el estuario del río Bolívar, así como conversar con las concheras que ofrecen sus productos del 'manglar a la olla' para hacer el famoso cebiche de concha.



Las Peñas ofrece turismos de playa y aventuras en el manglar



El balneario de Las Peñas, en el norte de la provincia de Esmeraldas, espera a los turistas del sur de Colombia y del norte del Ecuador, por el feriado del 1 al 3 de noviembre. Ahí están listos 10 sitios de alojamiento, dos centros de turismo comunitario y dos operadoras turísticas para hacer viajes por el manglar.



Son dos kilómetros de playa para pasear cerca del poblado y hay otros 24 kilómetros de playa virgen.



A través de las operadoras turísticas se ofrecen viajes para conocer los manglares más altos del mundo en Majagual, Tolita Pampa de Oro y las mujeres que elaboran las cocadas de sabores en la población de El Capricho.



Turismo con medidas de bioseguridad



El uso de la mascarilla, la desinfección de manos y calzado y el distanciamiento es obligatorio en todos los sitios públicos.



Los cementerios de Esmeraldas estarán abiertos durante el feriado bajo estrictas medidas de bioseguridad.



Los hoteles de Atacames ofrecen hasta el 20% de descuentos por el feriado como ocurrió el feriado del 9 de octubre del 2020.

Todas las playas de Esmeraldas estarán abiertas de lunes a domingo de 06:00 hasta las 00:00, durante el feriado por el Día de Difuntos.