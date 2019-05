¿La Casa Blanca dio orden de mover el buque USS McCain para que Trump no lo viese en su visita a Japón?

LEA TAMBIÉN

El jefe del Pentágono rechazó este jueves 30 de mayo del 2019 las informaciones según las cuales la Casa Blanca pidió en ocasión de la reciente visita de Donald Trump a Japón que un barco estadounidense bautizado con el nombre del senador John McCain, al que detesta, fuese mantenido fuera de la vista del presidente.

“Jamás autoricé ni aprobé ninguna acción o movimiento de cualquier tipo referido a ese buque”, declaró el secretario de Defensa interino, Patrick Shanahan, de gira justamente en Asia.



“Además, jamás habría deshonrado la memoria de un gran patriota como John McCain”, precisó Shanahan en el avión que lo llevaba a Singapur, donde tenía previsto participar en una conferencia regional de Defensa.



Según el Wall Street Journal, el nombre del destructor lanzamisiles “USS MCCain”, dañado en una colisión en 2017, fue ocultado temporalmente para responder a un pedido de la Casa Blanca.



“El +USS John McCain+ no debe quedar a la vista”, pidió antes de la visita presidencial un responsable militar estadounidense en un correo consultado por el diario.



En reparación en la base de Estados Unidos de Yokosuka, donde Donald Trump pronunció el martes 28 de mayo del 2019 un discurso a bordo de otra embarcación, el buque en cuestión era difícil de desplazar.



Su nombre fue entonces ocultado por una lona y sus marineros liberados por la jornada, escribe el Wall Street Journal, citando fuentes cercanas.

En esta foto de archivo publicada por la Armada de los EE. UU. El 27 de noviembre de 2018, el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke USS John S. McCain (DDG 56) es arrastrado hacia un muelle después de salir de un dique seco en Fleet Activities Yokosuka. Japón. Foto: AFP



La lona fue retirada luego por una razón desconocida y se movió una embarcación para bloquear la vista del barco.



“Todos los buques conservaron su posición habitual durante la visita del presidente”, aseguró a la AFP un portavoz de la 7ª Flota, agregando que las fotos en las que se veía la lona en cuestión fueron tomadas antes de la llegada de Donald Trump.



“No fui informado de nada que tenga que ver con el barco de la Armada +USS John S McCain+ durante mi reciente visita a Japón”, reaccionó de inmediato el presidente en Twitter el miércoles por la noche.

Las fotos en las que se veía la lona en cuestión fueron tomadas antes de la llegada de Donald Trump, dijo Patrick Shanahan. Foto: Captura



'No estaba al tanto'



Shanahan, acusado por el WSJ, hizo saber ante todo a través de un portavoz que “no estaba al tanto de la consigna de desplazar al +USS John S. McCain+, ni de las razones que motivaron esta orden”.



Interrogado en Yakarta durante un encuentro con la presa, desmintió en persona haber estado al tanto. “Es la primera vez que escuchó hablar de esto. Tengo que informarme un poco más”, dijo.



Luego volvió al tema tras su partida de Yakarta, subrayando que “jamás habría faltado el respeto a los hombres y mujeres de la tripulación de este buque”.



Precisó haber ordenado a su jefe de gabinete una investigación sobre el caso. “Los militares deben hacer su trabajo, y su trabajo es no meterse en política”, agregó.



Donald Trump y John McCain nunca ocultaron su desprecio mutuo. El multimillonario, exento del servicio militar, se había burlado en 2015 del estatuto de héroe de guerra de Vietnam del exsenador republicano, hecho prisionero y torturado durante cinco años.



Figura respetada de la política estadounidense, McCain retiró su apoyo a la candidatura de Trump a la elección presidencial de 2016.



McCain falleció de cáncer de cerebro el 25 de agosto de 2018 a los 81 años. Había hecho saber que no quería que el actual presidente asistiese a sus exequias.