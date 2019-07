Escaso apoyo a jornada de protesta convocada por Guaidó tras confuso anuncio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La jornada de protesta convocada para el 27 de julio del 2019 por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de cincuenta países, tuvo un escaso apoyo, luego de informaciones cruzadas sobre el llamado para salir a la calle.

Aunque el pasado martes el líder opositor convocó a protestas en todo el país a propósito de los seis meses que cumplió desde que se proclamó presidente interino de Venezuela, entre miércoles y jueves hubo informaciones cruzadas sobre las manifestaciones del viernes 26 de julio.



Algunos partidos llamaron a manifestarse contra los servicios públicos y otros señalaban que la jornada consistiría en una entrega de folletos para informar a las comunidades sobre el resultado del informe de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela.



Pero las protestas que ocurrieron en esta jornada reclamaron, como es común desde hace más de un año, el fin de los fallos de los servicios públicos y decenas de ciudadanos que acompañaban algunos partidos políticos como Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) se manifestaron en contra del Foro de Sao Paulo que se celebra en Caracas hasta el domingo.



Guaidó no formó parte de ninguna de estas manifestaciones y tampoco se pronunció al respecto a lo largo de la jornada.



Los partidos que expresaron su rechazo a la XXV edición del Foro de Sao Paulo aseguraron que este evento le ha generado un gasto a la nación suramericana en medio de una severa crisis económica.



Según PJ, partido en el que milita el excandidato presidencial Henrique Capriles, en la celebración del Foro se invirtieron 200 millones de dólares que, a su juicio, podían servir para atender la compra de medicinas o alimentos.



Una decena de jóvenes, militantes de este partido, se concentró por minutos en una de las principales avenidas del este de Caracas, la Francisco de Miranda, para expresar en una pancarta su rechazo al Foro de Sao Paulo, mientras gritaban consignas contra los apagones que ocurren en el país.



Entretanto, en el suroeste de la ciudad, en la urbanización La Bandera, otro pequeño grupo se concentró para manifestarse en contra de los fallos de los servicios públicos, cinco días después del cuarto apagón masivo en Venezuela en lo que va de 2019.



El integrante del opositor Frente Amplio Venezuela Libre, Jesús Bolívar, lamentó ante periodistas que en algunos sectores siga fallando el servicio eléctrico y culpó a la Administración de Nicolás Maduro de "destruir y tratar de minimizar a los venezolanos a su máxima expresión".



El diputado opositor Ismael León que también acompañó la protesta en La Bandera aprovechó para expresar su opinión sobre el Foro.



"No entiendo cómo montan un foro, gastan una millonada de dólares y no se dan cuenta que en el hospital de Coche (suroeste de Caracas) no hay cómo atender a los pacientes", dijo.



Según medios venezolanos, decenas de ciudadanos protestaron en estados como Falcón (oeste), Portuguesa (centro), Miranda (centro) y Bolívar (sur). Con todo, Efe consultó a ciudadanos de la capital venezolana sobre la gestión de Guaidó en estos seis meses y entre apoyos y rechazos, algunos manifestaron su deseo de que en el país haya un cambio de Gobierno.



"Yo veo que Guaidó es el único político que ha hecho algo, algo con respecto a Maduro, el único que yo he visto que ha hecho algo ha sido Guaidó, a más ninguno, los demás son chavistas, los demás de la Asamblea (Parlamento) están apoyando al régimen. Es mi punto de vista", dijo Yenderson Cedeño.

Por el contrario, Ediberto Méndez cuestionó que Guaidó se haya proclamado presidente interino e indicó que en su opinión se trataba de "una fantasía tonta, cruel y estúpida".



Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de seis años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional, debido a que el gobernante obtuvo la reelección en unos comicios en los que se prohibió participar a los principales líderes opositores.



En respuesta, Guaidó se proclamó como presidente interino de Venezuela y consiguió el apoyo de más de cincuenta naciones con Estados Unidos a la cabeza.