Epmaps pide consumir agua de forma moderada en Quito

San Martín, Pisulí, Chilibulo, La Mena, Ciudadela del Ejército, La Roldós, Santospamba, Bellavista de Calderón, Toctiuco Alto, son algunos de los barrios desde donde se reportaron ayer y anteayer (18 y 19 de marzo del 2020) problemas con el abastecimiento de agua potable.

En redes sociales, los usuarios reclaman por no contar con el líquido vital en una época en la que las autoridades recomiendan mayor asepsia y lavado de manos constante, como prevención por el covid-19.



Según Juan Fernando Robalino, gerente de Operaciones de Epmaps, esto ocurre porque en la ciudad en general se incrementó el uso del agua y el consumo se triplicó, especialmente en el sur de Quito y en Calderón. Cuando esto pasa en las partes bajas, el agua no llega a las partes altas.



Robalino explica que en estos casos ocurre algo similar a lo que pasa en una casa, cuando alguien se baña en el tercer piso y otro abre la llave en el primero. Arriba ya no llega.



Por eso se inició un llamado para pedir a la población que racione el consumo con acciones fáciles como no lavar la ropa todos los días, tomar duchas más cortas, cerrar la llave mientras se cepillan los dientes, no lavar carros por ahora o solo activar la lavadora con carga completa, dijo Robalino.



Además, informó que con ocho tanqueros se están haciendo recorridos constantes para abastecer de agua a los barrios que reportan escasez, pero señala que la única solución es que la ciudadanía sea responsable con el consumo.



Wilson Mecías es vecino del sector de La Ecuatoriana y cuenta que su barrio se quedó sin agua a las 12:30 de ayer, 19 de marzo, y por lo menos hasta las 14:00 no tenían el servicio. Dice que lo mismo le pasó a un amigo suyo que vive en la Ciudadela Ibarra, ambos en el sur. Mecías supo del problema de falta de presión, pero cree que en su caso no es la razón, porque cerca de su sector hay un tanque de la Epmaps.



Pero Robalino explicó que esta es la única causa ya que, hasta las 14:00 de ayer, no se registraban roturas de tuberías.



En un comunicado, la Epmaps explicó que su personal técnico está trabajando en fuentes, plantas de potabilización y tanques de distribución para garantizar el servicio, pero que es indispensable la colaboración de la ciudadanía ya que estamos atravesando una situación de emergencia.



Según Robalino, un escenario similar se vivió en el paro nacional de octubre pasado y la situación mejoró cuando se regularizó el consumo de agua en la ciudad.