Julio lópez, viceministro de Vigilancia de la Salud: ‘No pensamos en cerrar las fronteras por ahora’

Existen múltiples medidas para contener la trasmisión. Cada cosa que se hace es un elemento que ayuda a controlar que ingresen más casos. Y si llegan, como la primera paciente, está hospitalizada y en contacto con los profesionales de la salud. Ellos son a quienes se tienen que proteger. También aquellos que estuvieron en contacto y son potencialmente desarrolladores de la enfermedad, por eso los mantenemos aislados y pretendemos vigilarlos los 14 días o hasta descartar que tengan la enfermedad.A quienes dieron positivo y presentan síntomas leves, hasta que se termine la enfermedad.

Pero siguen llegando viajeros, ¿cuáles son las medidas de contención?

En el ingreso de viajeros está claro, en el caso de la señora no presentó síntomas y venía de un país que no tenía casos positivos. En teoría era una persona que no representaba ningún riesgo y eso es lo que puede ser permeable a un filtro.

¿Hay medidas más extremas?

Muchos piden un cierre de fronteras. Pero en el reglamento sanitario internacional no está contemplado ese tipo de actividades. Hay países que lo han hecho y que no necesariamente están sujetos a reglamentos internacionales o no tienen todos los acuerdos que Ecuador tiene firmados.

¿Ecuador no va a cerrar las fronteras?

No es una medida que al momento esté considerada. Ninguna se puede descartar y eso siempre va a ser una decisión del país, en razón del comportamiento de la enfermedad. Por ejemplo, Colombia no tenía mayor actividad de defensa en la frontera común, pero a raíz de que presentamos los casos ya tiene mayores recaudos para viajeros y eso es válido.

Colombia decidió elevar la alerta de moderada a alta, ¿Ecuador en qué nivel de alerta está?

Estamos siguiendo los criterios que emite la OMS, que en este caso es una alerta muy elevada, y respondemos en función de eso.

El vecino nos incluyó en el grupo de países para el tamizaje migratorio, ¿tenemos esos controles?



Hay cuatro países considerados donde ya se desarrolló la transmisión comunitaria, es decir el virus se encuentra circulando dentro de la comunidad. A esos viajeros les hacemos un control exhaustivo previo al ingreso al Ecuador. Tienen que pasar por el consultorio del Ministerio, ahí los revisa un profesional para continuar con su ingreso; así nos cercioramos de que no tengan ningún síntoma.

¿Cuáles son los países?



China, Irán, Italia, Corea del Sur y, por la dinámica que tenemos, España, la ruta de entrada de Europa, y México, hay mucho flujo.

¿Qué pasará en el sur, Perú puso controles?

Dependiendo de las circunstancias se toman decisiones. Es evidente que tenemos permanente interacción con los vecinos, entonces se despliegan y toman recaudos con los ecuatorianos, pese a que no hay circulación activa del virus, sino que es un caso puntual, importado.

¿Pero somos un foco rojo para nuestros vecinos?

Tienen que tomar recaudos como países y son individuales de cada gobierno.





