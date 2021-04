Sánchez Berzain: 'Las elecciones en Ecuador muestran el proceso democrático que vive el país'

En entrevista con este Diario, el director del Interamerican Institute For Democracy, con sede en Estados Unidos, el boliviano Carlos Sánchez Berzain, aseguró que las elecciones en Ecuador muestran el proceso democrático que vive el país.

“Lo que ha logrado el Presidente Lenín Moreno es un proceso de transición, que tiene que ser ejemplo para los países que están aún en dictadura, como Venezuela, y la propia Cuba, porque ha devuelto los elementos esenciales de la democracia y ha organizado unas elecciones libres y justas”, explicó Sánchez Berzain.



Para el politólogo boliviano, América Latina vive un proceso político de populismo de izquierda desde inicios del siglo. “En las Américas, el siglo XXI es el de las dictaduras, en 1999 sólo había una dictadura que agonizaba, la de Cuba. Pero llegó Chávez al poder en Venezuela, reactiva la dictadura cubana y crean el movimiento bolivariano y, después, se llamó Socialismo del Siglo XXI, y hoy día se llama Castro-chavismo, y eso propendió al crecimiento de las dictaduras”.



Aseguró que el Gobierno de Moreno ha logrado un proceso efectivo de transición de los regímenes bolivarianos o de influencia castro-chavista. Puso de ejemplo lo que sucedió con Argentina, en donde el mandato de Mauricio Macri empujó al regreso de la tendencia alineada con Venezuela.



Sánchez Berzain destacó que fue un acierto de Moreno no haber corrido en estas elecciones con un candidato oficialista. “Fue una decisión acertada, de no meterle la mano a la elección, como no meter la mano a la justicia, como lo hizo Correa, de haber terminado con la ley mordaza”.



“La historia de Ecuador y en las Américas empieza a reconocer a Lenín Moreno como el restaurador de la democracia en el Ecuador”, aseguró Sánchez Berzain.



Al ser abordado sobre el hecho de por qué cree que Moreno tiene tan poca aceptación, según los sondeos de opinión, el politólogo boliviano afirmó que el mandatario saliente de Ecuador gobernó como un estadista.



“Cuando se gobierna, se escoge entre hacerlo para la siguiente elección o para la siguiente generación. Hay que escoger entre ser un estadista o un político partidista . Y él escogió ser estadista”, finalizó.