Gerente de Sucre, Cristian Carpio: las investigaciones de EE.UU. son a título personal contra los exdirectores de la aseguradora

¿Qué ha hecho Seguros Sucre luego de conocerse la imputación contra Juan Ribas, expresidente del directorio de esta aseguradora?



Pese a no ser parte procesal, Seguros Sucre S.A. ha procedido a la designación de abogados en los EE.UU., con la finalidad de que en el proceso investigativo que lleva a cabo el Servicio de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de ese país, para que la compañía (Seguros Sucre S.A) sea calificada como víctima.



¿Qué significa que Seguros Sucre S.A. sea calificada como víctima?





Que Seguros Sucre S.A., en el momento en que las autoridades judiciales de los EE.UU. determinen los valores a ser recuperados y cancelados por los actuales imputados, dichos valores puedan reparar cualquier perdida monetaria que haya sufrido mi representada.



¿Internamente se han detectado sistemas de corrupción implementadas por las anteriores administraciones?





Desde mi administración se ha llevado a cabo una serie de correcciones de proceso administrativos y de contratación de bienes y servicios con la finalidad de que imperen los principios de transparencia, eficiencia y honestidad. Esto ha dado como resultado que en apenas 3 meses de gestión se haya reducido la proyección de gastos administrativo de la compañía en más del 25% para el año 2020.



Es imperante manifestar, que absolutamente todos los hallazgos encontrados dentro de la compañía, la administración, en conjunto con el Directorio, los han puesto en conocimiento de los accionistas, con sus respaldos para su debido análisis.





¿En el proceso penal contra el expresidente del Directorio están involucrados actuales funcionarios?



Que la actual administración de Seguros Sucre S.A tenga conocimiento, ninguno. Sin embargo, es importante mencionar que los dueños de la investigación son el Servicio de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas de los EE.UU. y el Departamento de Justicia de dicho país, por lo que en el Ecuador no existe proceso de investigación o instrucción fiscal abierta del cual tengamos conocimiento o sepamos de forma específica el contenido de las investigaciones.



¿Sucre mantiene relaciones comerciales con JLT involucrada en el proceso de investigación?



Seguros Sucre S.A hace aproximadamente 2 años terminó toda relación de intermediación de Reaseguros con JLT.



En el comunicado que envió Seguros Sucre se indica que la investigación no es a la compañía. ¿Qué significa?





La posición de Seguros Sucre S.A., es que se califique como víctima a la institución, pues institucionalmente Seguros Sucre S.A. no ha sido requerida en ningún proceso investigativo bajo ningún rol, pues las investigaciones generadas por el Servicio de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas de los EE.UU. son a título personal contra los exadministradores y exdirectores de Seguros Sucre S.A., que presuntamente estuvieron involucrados en el pago de coimas para la colocación de reaseguros.





Seguros Sucre tiene glosas con la Contraloría. ¿A cuánto asciende? ¿Cuántos informes con indicios de responsabilidad penal señalan a Seguros Sucre?



En conocimiento de la actual administración entendemos que no existen glosas en contra de la institución, pese a que se han realizado exámenes especiales por parte de la Contraloría General del Estado. Lo que sí existen son recomendaciones exigidas por la Contraloría General del Estado, las mismas que se ha dispuesto su cumplimiento inmediato.



¿Cómo califica la administración de Ribas?



Él era Presidente del Directorio, siendo el Administrador de Seguros Sucre S.A, el Gerente General de turno. Al respecto es preciso señalar que en ese momento (cuando Ribas era Director) existía una disposición de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República donde se ordenaba a la entidades del Estado contratar de forma obligatoria los seguros que requerían con Seguros Sucre S.A. Esta orden de contratación obligatoria fue eliminada de forma acertada por el presidente Lenin Moreno, pues dispuso que todas las entidades públicas realicen procedimientos de contratación competitiva y abiertos, procedimientos que se han estado realizando y en donde mi representada ha sido un oferente más.



Se debe dejar en claro que la preocupación de esta administración no es juzgar a las anteriores administraciones, sino que su objetivo es llevar una gestión transparente de manera técnica y que su manejo administrativo sea eficiente, con la finalidad de que sus procesos sean realmente técnicos y financieramente sustentables.



¿Cómo se evita la corrupción dentro de Seguros Sucre?



Como cualquier compañía aseguradora, cumpliendo las regulaciones legales vigentes y respetando los valores éticos. Lastimosamente los ojos de la opinión pública y de ciertos medios de comunicación solo se sitúan en actuaciones de mi representada, con el único objetivo de que cuentas de instituciones del Estado se queden en manos de aseguradoras privadas que tienen menos exigencias que Seguros Sucre S.A.



Es importante que la ciudadanía sepa que cuando una aseguradora privada genera utilidades, las mismas se quedan en manos de sus socios, mientras que las utilidades que genera Seguros Sucre S.A regresan al Estado para beneficio de los millones de ecuatorianos. Es decir que las utilidades de Seguros Sucre S.A tienen un beneficio directo para los ciudadanos.





Petroecuador señala que Seguros Sucre S.A le adeuda USD 34 millones



La deuda no fue generada por mi representada, la deuda nació cuando Seguros Rocafuerte S.A., siendo una compañía privada, tenía una póliza con Petroecuador y no cubrió el siniestro del rompimiento del Oleoducto y Poliducto en el año 2003. Por tal motivo, Petroecuador demandó en instancia civil a Seguros Rocafuerte S.A. para el pago de dicho siniestro.

Lamentablemente al momento de realizar la fusión entre Seguros Sucre S.A. y Seguros Rocafuerte S.A., en los libros contables de esta última no se encontraba registrado este pasivo judicial, por lo que recién al realizarse la integración apareció aquello, convirtiendo a Seguros Sucre S.A. en parte procesal y deudor de Petroecuador, sin ser el obligado primario.



El valor de aproximadamente USD 34 millones no se adeuda a Petroecuador, pues en la sentencia del juicio antes indicado se estableció que se debe indemnizar a varios perjudicados, entre ellos Petroecuador. Es necesario señalar que algunos perjudicados ya han sido indemnizados en su totalidad, con otros se han suscrito convenios de pago y solamente con Petroecuador no se ha alcanzado ningún acuerdo, pues dicha institución pretendía que el valor adeudado por el siniestro más intereses (USD$ 21’704 405,77) sea reliquidado para aumentar el valor de los intereses, reliquidación que fue negada por el Juez de la causa mediante providencia general del 14 de enero de 2020 y ratificada mediante providencia general del 11 de febrero de 2020.



Es importante señalar que la intención de Seguros Sucre S.A., es cumplir con cada una de sus obligaciones y con dicha finalidad, estamos dispuestos siempre a alcanzar métodos de pago que beneficien a las instituciones acreedoras.



¿Qué pasó con los seguros de los aviones de las FF.AA. y la flota naval?



Seguros Sucre S.A. realizó todas las acciones necesarias para mantener activas las coberturas de seguros y los respaldos de reaseguros, pues de conformidad con la Ley tenemos la obligación de colocar el riesgo de los activos más valiosos del Estado con reaseguradoras de primer nivel.



Al respecto se realizaron las gestiones en conjunto con el Ministerio de Defensa para que el Ministerio de Economía y Finanzas emita los pagos de las primas de las pólizas emitidas y a su vez cancelar las primas cedidas a los Reaseguradores. Lastimosamente por las condiciones económicas del país, las primas no fueron canceladas, lo que obligó a los reaseguradores a suspender la cobertura y por obligación legal a Seguros Sucre S.A. a notificar al Ministerio de Defensa tal hecho.



En la actualidad se procedió a subsanar estos inconvenientes de los aviones de las FF.AA. y estamos trabajando para solucionar la cobertura de la flota naval.





¿A cuánto haciende la deuda de las instituciones públicas con Seguros Sucre S.A.?



De la revisión de los estados financieros de Seguros Sucre S.A., al 30 de abril del 2020, las empresas públicas adeudan a la institución, por concepto de primas de pólizas emitidas, un monto que supera los USD 130 000.000,00



Al respecto es necesario señalar que pese a la deuda de dichos valores, Seguros Sucre S.A. sigue manteniendo las coberturas de las pólizas y sigue cubriendo los siniestros de estas. ¿Usted cree que exista otra aseguradora que pese a estos valores de la deuda siga dando cobertura y cubriendo siniestros?, ¿Cree que otras aseguradoras mantienen la cobertura de sus pólizas, después de 30 días de falta de pago de primas?



Seguros Sucre S.A. realiza todos los esfuerzos posibles para que los activos más valiosos del Estado cuenten con cobertura, pues nuestro objetivo es cuidar a nuestros clientes públicos y privados. Por ello hacemos el mayor de los esfuerzos para que las reaseguradoras permitan extender las garantías de pago de primas. Sin embargo, llega un momento en que los reasegurados no pueden esperar más tiempo los valores pendientes de pago y proceden a suspender la cobertura. Esto genera la obligación legal de Seguros Sucre S.A. de comunicar esta suspensión de cobertura al cliente.





¿A cuánto asciende la suma adeudada por Seguros Sucre S.A. a las instituciones del Estado por siniestros?



Tenemos pagos por siniestros documentados a la fecha por USD 5´293 696,25, los mismos se encuentran en proceso de desembolso. Se mantiene otro grupo de siniestros que aún tienen que ser documentados y probados. Desde que asumí la administración de Seguros Sucre S.A., hemos solicitado de manera periódica y permanente a las instituciones el envió de documentación y requisitos necesarios para el cierre y pago de los siniestros que permanecen en trámite, ya que es obligación de toda compañía de seguros honrar en tiempo y forma los compromisos que se derivan de las pólizas emitidas.

Seguros Sucre S.A. en el año 2019 pagó USD$ 104´612 061,04 en siniestros.





¿Es verdad que el BIESS dio por terminado el contrato de seguros con Seguros Sucre S.A.?

El 9 de mayo de 2020 recibimos un oficio suscrito por el Gerente General del BIESS. Entre otras cosas señalaba que no estaba de acuerdo con el proceso de contratación por el cual Seguros Sucre S.A fue adjudicado para emitir las pólizas de vida y desgravamen, incendio y líneas aliadas y todo riesgo de constructores a favor de los acreedores del BIESS.



De parte de Seguros Sucre S.A. y de conformidad con la Ley no creemos que al haberse adjudicado un proceso de contratación mediante resolución por parte del BIESS solo con un acto de simple administración, que es un oficio, se puede dar por terminado una resolución de adjudicación, por lo que analizaremos las acciones que en derecho nos asisten.



Al respecto es necesario mencionar que todas las acciones de Seguros Sucre S.A. son respetuosas de la normas e instituciones y sobre todo de la seguridad jurídica y del debido proceso buscando siempre cumplir con la Ley en beneficio de nuestros asegurados y beneficiarios.





¿Por qué Seguros Sucre S.A. no responde a críticas y acusaciones vertidas en medios y redes sociales?





Recordemos que Seguros Sucre es una compañía anónima, que pese a que su capital accionario mayoritario se encuentra constituido por instituciones públicas no es un agente político. Por lo tanto, en caso de ataques y desprestigio a través de ciertos medios de comunicación, versiones de políticos de turno recogidos por distintos medios y en redes sociales, los manejamos como cualquier otra compañía de seguros trataría una información sin sustento o fundamento.

Es imperioso manifestar que Seguros Sucre S.A no distrae sus esfuerzos en responder agresiones o ataques de desprestigio divulgados de forma masiva, sino que nos dedicamos a administrar y gestionar de forma eficiente el patrimonio de la compañía para que la misma se siga manteniendo como aseguradora número uno en el mercado nacional.