César Litardo: ‘Asamblea tiene que dar viabilidad a la justicia’

La Corte pidió a la Asamblea que autorice el enjuiciamiento de Karina Arteaga por supuesta concusión. ¿Cómo responderá?

Respetando el procedimiento. Hay 30 días para procesar esta solicitud, entiendo que no ha ingresado todavía el documento. La evaluación que se hace siempre es si es que estas acciones fueron efectuadas como asambleísta o no. Pero, en definitiva, la Asamblea tiene que dar viabilidad para que la justicia haga su trabajo.



¿Por qué no se conforma todavía la comisión para investigarla?

Hemos tenido varios temas de fiscalización. Las bancadas resolvieron en estos días que se califique en primera instancia la comisión para investigar al asambleísta Eliseo Azuero y luego ya tramitaremos lo de la asambleísta Arteaga.



¿Es posible reestructurar la Comisión de Fiscalización, por los procesos que enfrentan Azuero, Arteaga y Mendoza?

Desde mi punto de vista, legalmente no es posible. La Constitución y la Ley establecen que las comisiones se conformarán al inicio y en la mitad del periodo. Además, políticamente sería un error, ya que en el momento, tanto el asambleísta Azuero como Mendoza no forman parte de la comisión, sino sus alternos.



¿Qué refleja que sean 60 los asambleístas procesados por la justicia?

El número es más o menos 50-60 asambleístas en diferentes causas. Lo que refleja es que hay transparencia en este periodo. Este no es un tema nuevo. En la Asamblea y en todo el sistema del Estado siempre hay acciones judiciales por diferentes razones.



Muchos de estos casos vienen de acciones anteriores de los asambleístas cuando cumplían funciones en Gads, pero también refleja que tenemos que darnos un baño verdad. Será la justicia la que determine responsabilidades.



¿El hecho de que la Asamblea no entregue los nombres no facilita la impunidad?

Los nombres son públicos, no significa que no los queremos dar. Simplemente el no dar los nombres significa respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Hay casos que están en etapa de investigación que tienen un carácter de reservado, por lo tanto, sería irse en contra del debido proceso, así que me parece que hay que cuidar las formas. Pero estos son datos públicos, cualquier ciudadano puede ingresar a las páginas oficiales del sistema de la judicatura y determinar quiénes son.



¿La depuración de la Asamblea no ha avanzado a buen ritmo?

Es un concepto que no comparto. Esta asamblea ha transparentado, ha sido eficiente en los procesos como tal. Tampoco podemos salir porque una persona establezca una denuncia o un juicio de valor o haya un artículo mal intencionado a través de un troll en redes sociales, e irnos en contra de la presunción de inocencia. Cuatro asambleístas han sido destituidos.



¿Qué responde frente a las denuncias de repartos a cambio de votos?

En lo personal, nunca he conocido ni he estado vinculado a este tipo de acciones. También es irresponsable de ciertos sectores emitir criterios sin fundamentos, sin pruebas y sin evidencias.



En el caso de los tres asambleístas asilados en México, ¿pueden regresar al Pleno?

La Ley Legislativa, que la aprobó la Asamblea anterior, tiene ese vacío: no establece el tiempo máximo en el cual se puede un asambleísta ausentar, ellos están en libertad de regresar cuando deseen. No por quedar bien en lo político podemos irnos en contra de la ley.



¿Por qué sigue suspendido el segundo debate de las reformas a esa ley?

Hay que hacer acuerdos y llegar a consensos. La última vez que la Asamblea aprobó reformas fue vetada totalmente por el Ejecutivo, así que hay que tomar en cuenta esa acción y yo creo que en una semana o 10 días ya habrá un documento consensuado que permita retomar el debate.



¿Qué deben hacer los partidos para evitar que figuras cuestionadas regresen a la Asamblea?

Más que ver con los partidos, es un reto ciudadano. Finalmente a los asambleístas nos eligen con voto popular, y los ciudadanos tienen que tener esa posibilidad de ser muy selectivos, de investigar quiénes son sus candidatos, de verificar que tengan probidad.



¿Va a la reelección?

Es una posibilidad, hay hasta el fin de semana para tomar una decisión.